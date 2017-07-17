إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | المزيد | رياضة | روبنسون يخلع «القفاز»
المصنفة ايضاً في: رياضة

روبنسون يخلع «القفاز»

آخر تحديث: منذ 40 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 19
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
روبنسون يخلع «القفاز»

لندن - أ ف ب: أعلن الحارس السابق لمنتخب إنكلترا وتوتنهام هوتسبر بول روبنسون اعتزاله اللعب عن 37 عاماً، وذلك بحسب ما ذكرت الإثنين وسائل الإعلام البريطانية. وأصبح روبنسون الذي خاض 41 مباراة دولية وشارك في المباريات الخمس لبلاده في مونديال ألمانيا 2006 حين وصلت إلى ربع النهائي من دون ناد، بعد انتهاء عقد الأشهر الـ18 الذي ربطه بنادي الدوري الممتاز بيرنلي. وبدأ روبنسون مشواره في الفرق العمرية لليدز يونايتد عام 1996، ثم لعب مع الفريق الأول من 1998 حتى ،2004 قبل الانتقال إلى توتنهام الذي خاض معه 175 مباراة في غضون أربعة أعوام، وتوج معه بكأس الرابطة عام 2008 (اللقب الوحيد في مسيرته).

 

وحل بعدها في بلاكبيرن روفرزر، إذ لعب أكثر من 200 مباراة بين 2008 و2015 قبل الالتحاق ببيرنلي في كانون الثاني (يناير) 2016، إلا أنه خاض مع الأخير ثلاث مباريات فقط.

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)