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روبنسون يخلع «القفاز»
لندن - أ ف ب: أعلن الحارس السابق لمنتخب إنكلترا وتوتنهام هوتسبر بول روبنسون اعتزاله اللعب عن 37 عاماً، وذلك بحسب ما ذكرت الإثنين وسائل الإعلام البريطانية. وأصبح روبنسون الذي خاض 41 مباراة دولية وشارك في المباريات الخمس لبلاده في مونديال ألمانيا 2006 حين وصلت إلى ربع النهائي من دون ناد، بعد انتهاء عقد الأشهر الـ18 الذي ربطه بنادي الدوري الممتاز بيرنلي. وبدأ روبنسون مشواره في الفرق العمرية لليدز يونايتد عام 1996، ثم لعب مع الفريق الأول من 1998 حتى ،2004 قبل الانتقال إلى توتنهام الذي خاض معه 175 مباراة في غضون أربعة أعوام، وتوج معه بكأس الرابطة عام 2008 (اللقب الوحيد في مسيرته).
وحل بعدها في بلاكبيرن روفرزر، إذ لعب أكثر من 200 مباراة بين 2008 و2015 قبل الالتحاق ببيرنلي في كانون الثاني (يناير) 2016، إلا أنه خاض مع الأخير ثلاث مباريات فقط.
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