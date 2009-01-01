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يوفنتوس سيعزز صفوفه بتشيسني ودي شيليو
روما - أ ف ب: سيعزز يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في المواسم الستة الأخيرة، صفوفه بالحارس البولندي فويسييتش تشيسني من أرسنال الإنكليزي، والظهير الأيمن ماتيا دي شيليو من غريمه المحلي ميلان، بحسب ما أفادت صحيفة «غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية الثلثاء.
ونشر النادي الإيطالي ظهر اليوم على موقع «تويتر»، شريط فيديو يظهر تشيسني وهو يخرج من سيارة في تورينو، قبل التوجه لإجراء الفحص الطبي الروتيني الذي يسبق توقيع العقود.
وذكرت الصحيفة أن تشيسني (27 عاماً) سيكلف يوفنتوس 12 مليون يورو، إضافة إلى 3 ملايين أخرى كحوافز ومكافآت، لضم الحارس البولندي الذي أعاره أرسنال إلى روما الإيطالي منذ عام 2015.
وسيكون تشيسني الحارس الرقم 2 في يوفنتوس، بعد القائد جانلويجي بوفون الذي بلغ الـ39 من عمره واقترب من إنهاء مسيرته، ما سيفتح الباب أمام الحارس البولندي لخلافته بين الخشبات الثلاث.
أما دي شيليو (24 عاماً) فسيكلف يوفنتوس 12 مليون يورو، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أن الصفقة أنجزت على رغم وجود الدولي الإيطالي (31 مباراة دولية) في جولة تحضيرية لميلان بالصين. ومن المتوقع أن يكون دي شيليو الأربعاء في تورينو للخضوع للفحص الطبي وتوقيع العقد. وكان يوفنتوس تخلى الأسبوع الماضي عن نجم دفاعه ليوناردو بونوتشي لمصلحة ميلان في صفقة قدرت بـ40 مليون يورو، كما خسر خدمات الظهير البرازيلي داني ألفيش لمصلحة باريس سان جرمان.
في المقابل، تعاقد فريق المدرب ماسيميليانو أليغري الذي خسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني (1-4) في حزيران (يونيو)، مع الجناح الأيمن البرازيلي دوغلاس كوستا من بايرن ميونيخ الألماني.
ويعتبر ميلان الذي بات مملوكاً من مستثمرين صينيين، أكثر الأندية الإيطالية نشاطا في سوق الانتقالات الصيفية ضمن مسعاه لاستعادة موقعه، والمشاركة على الأقل في دوري أبطال أوروبا، وضم النادي بونوتشي ولاعبي الوسط الأرجنتيني لوكاس بيليا (لاتسيو) والتركي هاكان كالهانوغلو (باير ليفركوزن الألماني)، والإيطاليين الظهير الايمن اندريا كونتي (أتالانتا) وقلب الدفاع ماتيو موساكيو (فياريال الاسباني)، ولاعب الوسط الدفاعي العاجي فرانك كيسي (أتالانتا)، والمهاجم البرتغالي أندريه سيلفا (بورتو)، والظهير الأيسر السويسري التشيلي ريكاردو رودريغيز (فولفسبورغ الألماني)، ومدد عقد حارسه الشاب جانلويجي دوناروما.
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