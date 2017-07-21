ليفربول: كوتينيو ليس للبيع

هونغ كونغ - أ ف ب: أكد المدرب الألماني لليفربول الإنكليزي يورغن كلوب تمسكه بصانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو، وذلك رداً على ما يقال بأن برشلونة، وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، عرض 93 مليون دولار لضم اللاعب.

وقال كلوب عشية المباراة الودية بين فريقه ومواطنه ليستر سيتي في هونغ كونغ: «نريد العمل معاً، ونريد الانتقال إلى الخطوة التالية، ومن أجل القيام بذلك يجب أن نبقى معاً».

وواصل: «الرسالة الأهم التي أوجهها هي أننا لسنا من الأندية التي تبيع لاعبيها».

ووسط الحديث عن رغبة برشلونة في الحصول على خدمات كوتينيو، رشح لاعب الوسط آدم لالانا زميله البرازيلي البالغ 25 عاماً لقيادة الفريق إلى تحقيق النجاح الموسم المقبل، مضيفاً: «إنه لاعب مذهل، وليس مفاجئاً أن تسعى خلفه الأندية. أشعر بأننا سنحقق أشياء كبيرة هنا، وأشعر بأن فيل (كوتينيو) سيكون جزءاً كبيراً منها».

وواصل: «إنه من لاعبي النخبة. نحن في دوري الأبطال (الدور الفاصل) - حسناً، نحتاج أولاً إلى التأهل (من الدور الفاصل إلى دور المجموعات) - لكن إذا أردنا الفوز بمسابقات مماثلة، والدوري الممتاز، نحتاج إلى التمسك بلاعبين مثل فيليبي».

ووقّع كوتينيو، الذي يدافع عن ألوان ليفربول منذ 2013 قادماً من إنتر ميلان الإيطالي، في كانون الثاني (يناير) الماضي عقداً جديداً مع فريقه الحالي مدته خمسة أعوام، لا يتضمن بنداً جزائياً يسمح له بالرحيل إذا دفع المبلغ المطلوب.

ويرى كلوب، الطامح إلى منح ليفربول لقبه الأول في الدوري منذ 1990، أن «كوتينيو لاعب موهوب من دون شك، لكن عليه أن يكون ثابتاً في أدائه»، مضيفاً: «إنه حقاً لاعب جيد جداً، والأمر المهم أنه ما زال شاباً، وبإمكانه التحسن. فيل لاعب مهم جداً جداً».

من جهة أخرى، رفض كلوب، الذي فاز فريقه على مواطنه كريستال بالاس 2-صفر في مباراته الأولى في هونغ كونغ، الحديث عن السعي لضم لاعب الوسط الغيني نابي كيتا من لايبزيغ الألماني.

وكان وصيف بطل الدوري الالماني رفض أوائل هذا الأسبوع عرضاً بـ 86 مليون دولار للتخلي عن خدمات كيتا لفريق «الحمر».