- الموقف الدولي.. قطر.. الموقف العربي
- دانيلو يترك ريال مدريد للانضمام إلى مانشستر سيتي
- كلوب: برشلونة يضيع وقته .. لن نبيع كوتينيو
- توقيت إقليمي مدروس للمعركة و الرسالة الكويتية تحرج لبنان
- حزب الله يبطئ هجومه في «الجرود» ومخاوف من حرب استنزاف
- توقعات الأبراج ليوم July 24, 2017
- محادثات صعبة للحريري في واشنطن... و«النصرة» تتهاوى
- معركة الجرود: تقدّم كبير يمهّد لحسم سريع ضد «النصرة»
- «كمّاشة» المقاومة تُطبق على معاقل إرهابيي «النصرة».. معركة التحرير تستنهض اللبنانيين وتفضح «جرود الداخل» !
- أميركا تخشى خطة لإخراج قواتها من سورية
- خادم الحرمين وأردوغان يبحثان جهود مكافحة الإرهاب
- جثث على ضفّتي دجلة
- ماذا يُخبيء “السّاحر” أردوغان في جُعبته من “مفاجآت” أثناء جَولته الخليجيّة؟ وما هي الأسباب التي تَجعل حُظوظ وساطته “محدودة”؟ ولماذا يُريد التقرّب من السعودية الآن؟ وهل ترحّم الشيخ بن زايد على “شُهداء” الأرمن ردًّا على انحيازه لقطر؟
- أصيلة 2017: كلام لا يقال إلا في المغرب
- أيّ أبواب ستفتحها حرب عرسال؟
- غياب القائد لا يُفقد مدينة قيادتها بسهولة
- آب اللهاب في لبنان والمنطقة وملامحه من الاسبوع الأخير من تموز
- أما الجيشَ فلا تَقهَر
- "ماريكا" أشهر بائعات الهوى في شارع المتنبي: "بترونة " تحولت إلى مجدلية!
- فصل دموي جديد في الشرق الأوسط.. وزير خارجية ألماني يضع سيناريوهات ما بعد داعش
- أردوغان يزور الخليج ويؤكد أن الأزمة لا تفيد أحدا
- شاهد فاكهة على الانترنت.. خصص لها أرضاً ليزرعها وحقق أرباحا عالية
- "قرية الخرف" في أستراليا
- 5 أسلحة أميركية ينبغي للإيرانيين الاستعداد لها قبل اندلاع الحرب مع واشنطن.. كل ما تريد معرفته عن قدراتها القتالية
- حاجة أميركا وروسيا.. إلى صفقة سورية
كلوب: برشلونة يضيع وقته .. لن نبيع كوتينيو
هونغ كونغ - أ ف ب: أكد مدرب ليفربول رابع الدوري الإنكليزي لكرة القدم، الألماني يورغن كلوب أن برشلونة الإسباني يضيع وقته من خلال محاولته التعاقد مع لاعب وسطه الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو، بغض النظر عن العرض الذي تقدم به.
وسبق لكلوب رفض عرض بقيمة 93 مليون دولار للتعاقد مع كوتينيو، الذي سجل هدفاً رائعاً في مرمى ليستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي (2-1) السبت في هونغ كونغ، علماً بأنه صنع الهدف الأول للدولي المصري محمد صلاح.
وأشارت تقارير صحافية إلى أن برشلونة يعتزم اختبار نية ليفربول من خلال عرض أفضل، بيد أن كلوب طالبهم بعدم المحاولة. وقال كلوب في تصريحات لوسائل الإعلام البريطانية: «إذا قلت إنه ليس للبيع، فهو ليس للبيع»، مضيفاً: «لا يوجد شيء آخر لأقوله، إنه قرار النادي، إنه قراري، هكذا هي المسألة».
وباع ليفربول نجمه الأوروغوياني لويس سواريز إلى برشلونة، وجناحه رحيم ستيرلينغ إلى مانشستر سيتي فى السنوات الأخيرة، بيد أن كلوب أكد أن الأمر لن يكون كذلك بالنسبة إلى كوتينيو في معرض رده عن ما إذا كان تلقى ضمانات من إدارة ليفربول بعدم بيع النجم البرازيلي.
وقال كلوب، الذي أصيب بخيبة أمل في محاولته التعاقد مع لاعب وسط لايبزيغ الألماني الدولي الغيني نابي كيتا ومدافع ساوثمبتون الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك: «يمكنني أن أقول 20 مرة، إنه ليس للبيع».
وتابع: «إذا سألت السؤال الآخر بالطريقة الأخرى وقلت - إنه ليست هناك أي ضمانات - ستكتب القصة بطريقة أخرى».
وقال مدرب بوروسيا دورتموند السابق، الذي انضم إلى الإدارة الفنية لليفربول عام 2015: «مع سواريز لم أكن موجوداً في الفريق»، مضيفاً: «عندما باع النادي ستيرلينغ كنت ربما آخر من يعرف ذلك، وهاتان الحالتان لا علاقة لهما مع حالة كوتينيو». وشدد كلوب قائلاً: «نحن نقترب من لحظة مهمة جداً، ونريد أن نتحسن، لذلك علينا أن نحتفظ بلاعبينا الرئيسيين»، مؤكداً أن قراره نهائي.
وأضاف: «ليست هناك قصة بالنسبة إليّ. كل ما يحدث من جانبهم، أقول إنه ليس للبيع، يمكنك أن تقول كل ما تريد، والجواب هو إنه ليس للبيع». وأكد كلوب أنه تحدث إلى كوتينيو على انفراد فى فندق إقامة الفريق فى هونغ كونغ قبل مباراة السبت، ولكنه رفض الكشف عما قيل.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- "ماريكا" أشهر بائعات الهوى في شارع المتنبي: "بترونة " تحولت إلى مجدلية!
- فصل دموي جديد في الشرق الأوسط.. وزير خارجية ألماني يضع سيناريوهات ما بعد داعش
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل
- نجمة عالمية صدرها الكبير يحرمها من التمثيل !!
- 5 أسلحة أميركية ينبغي للإيرانيين الاستعداد لها قبل اندلاع الحرب مع واشنطن.. كل ما تريد معرفته عن قدراتها القتالية
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 164
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- دانيلو يترك ريال مدريد للانضمام إلى مانشستر سيتي
- كلوب: برشلونة يضيع وقته .. لن نبيع كوتينيو
- ليفربول: كوتينيو ليس للبيع
- تشلسي يجعل موراتا أغلى «إسباني» في التاريخ
- نوير قائداً جديداً لبايرن ميونيخ
- يوفنتوس سيعزز صفوفه بتشيسني ودي شيليو
- روبنسون يخلع «القفاز»
- فيدرر أكبر أبطال دورة ويمبلدون للتنس
- مهاجم الزمالك ينجو من الموت
- ريال مدريد يتعاقد مع سيبايوس
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)