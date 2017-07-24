كلوب: برشلونة يضيع وقته .. لن نبيع كوتينيو

هونغ كونغ - أ ف ب: أكد مدرب ليفربول رابع الدوري الإنكليزي لكرة القدم، الألماني يورغن كلوب أن برشلونة الإسباني يضيع وقته من خلال محاولته التعاقد مع لاعب وسطه الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو، بغض النظر عن العرض الذي تقدم به.

وسبق لكلوب رفض عرض بقيمة 93 مليون دولار للتعاقد مع كوتينيو، الذي سجل هدفاً رائعاً في مرمى ليستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي (2-1) السبت في هونغ كونغ، علماً بأنه صنع الهدف الأول للدولي المصري محمد صلاح.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن برشلونة يعتزم اختبار نية ليفربول من خلال عرض أفضل، بيد أن كلوب طالبهم بعدم المحاولة. وقال كلوب في تصريحات لوسائل الإعلام البريطانية: «إذا قلت إنه ليس للبيع، فهو ليس للبيع»، مضيفاً: «لا يوجد شيء آخر لأقوله، إنه قرار النادي، إنه قراري، هكذا هي المسألة».

وباع ليفربول نجمه الأوروغوياني لويس سواريز إلى برشلونة، وجناحه رحيم ستيرلينغ إلى مانشستر سيتي فى السنوات الأخيرة، بيد أن كلوب أكد أن الأمر لن يكون كذلك بالنسبة إلى كوتينيو في معرض رده عن ما إذا كان تلقى ضمانات من إدارة ليفربول بعدم بيع النجم البرازيلي.

وقال كلوب، الذي أصيب بخيبة أمل في محاولته التعاقد مع لاعب وسط لايبزيغ الألماني الدولي الغيني نابي كيتا ومدافع ساوثمبتون الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك: «يمكنني أن أقول 20 مرة، إنه ليس للبيع».

وتابع: «إذا سألت السؤال الآخر بالطريقة الأخرى وقلت - إنه ليست هناك أي ضمانات - ستكتب القصة بطريقة أخرى».

وقال مدرب بوروسيا دورتموند السابق، الذي انضم إلى الإدارة الفنية لليفربول عام 2015: «مع سواريز لم أكن موجوداً في الفريق»، مضيفاً: «عندما باع النادي ستيرلينغ كنت ربما آخر من يعرف ذلك، وهاتان الحالتان لا علاقة لهما مع حالة كوتينيو». وشدد كلوب قائلاً: «نحن نقترب من لحظة مهمة جداً، ونريد أن نتحسن، لذلك علينا أن نحتفظ بلاعبينا الرئيسيين»، مؤكداً أن قراره نهائي.

وأضاف: «ليست هناك قصة بالنسبة إليّ. كل ما يحدث من جانبهم، أقول إنه ليس للبيع، يمكنك أن تقول كل ما تريد، والجواب هو إنه ليس للبيع». وأكد كلوب أنه تحدث إلى كوتينيو على انفراد فى فندق إقامة الفريق فى هونغ كونغ قبل مباراة السبت، ولكنه رفض الكشف عما قيل.