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دانيلو يترك ريال مدريد للانضمام إلى مانشستر سيتي
مدريد - أ ف ب: انتقل مدافع المنتخب البرازيلي لكرة القدم دانيلو من ريال مدريد بطل الدوري الإسباني إلى مانشستر سيتي ثالث الدوري الإنكليزي لمدة 5 أعوام، بحسب ما أعلنه الناديان أمس (الأحد).
وأكد النادي الإنكليزي على موقعه الإلكتروني أن دانيلو (26 عاماً) «وقع عقداً لمدة 5 أعوام، والتحق بزملائه الجدد في الجولة الإعدادية للنادي للموسم الجديد في الولايات المتحدة».
في المقابل، كتب النادي الملكي أنه «يتمنى النجاح الكامل لدانيلو في مرحلته الجديدة».
وكان مدرب النادي الملكي الفرنسي زين الدين زيدان أكد السبت رحيل دانيلو، الذي انضم إلى ريال مدريد صيف 2015 قادماً من بورتو البرتغالي، وفشل في فرض نفسه أساسياً في تشكيلة فريق العاصمة الإسبانية.
ولم يكشف الناديان عن قيمة الصفقة، لكن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أشارت إلى أنها بلغت 26,5 مليون جنيه إسترليني (29,5 مليون يورو). من جهته، قال دانيلو في بيان للنادي الإنكليزي: «أبدت أندية أخرى اهتمامها الكبير بالتعاقد معي، لكن كانت لديَّ دائماً الرغبة في اللعب بإشراف بيب غوارديولا» المدرب الإسباني لمانشستر سيتي.
وبات دانيلو أول مدافع يتعاقد معه مانشستر سيتي بعد رحيل 4 مدافعين، هم الفرنسيان غايل كليشي وباكاري سانيا، والصربي الكسندر كولاروف، والأرجنتيني بابلو زاباليتا.
ومن المرجح أن يلتحق مدافع موناكو الفرنسي الدولي بنجامان مندي بمانشستر سيتي.
وبدأ دانيلو لويز دا سيلفا مسيرته الكروية مع نادي أميركا مينيرو قبل الانتقال إلى سانتوس عام 2010 حيث استهل مشواره الاحترافي، قبل الانتقال إلى أوروبا عام 2012 واللعب مع بورتو.
وخاض دانيلو 55 مباراة مع ريال مدريد، وتوج معه على الخصوص بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسمين الأخيرين والدوري الإسباني هذا الموسم.
ويلتقي ريال مدريد مع مانشستر سيتي في مباراة ودية ضمن كأس الأبطال الدولية في الولايات المتحدة في 26 تموز(يوليو) الجاري في لوس أنجليس.
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