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نساء المغرب أنهين تحضيراتهن للمونديال
أنهى المنتخب المغربي النسائي لكرة القدم (تحت سن 17 سنة) معسكره الإعدادي الثاني الذي أقيم بالعاصمة المغربية الرباط بقيادة المدربة لمياء بومهدي، والتي تأتي في إطار استعداداتهن لتصفيات كأس العالم للسيدات أقل من 17 سنة.
واختارت بومهدي التي قادت الموسم قبل الماضي الوداد البيضاوي لاحتلال الرتبة الثالثة، لائحتها الموسعة من الدوري الذي نظم بالمعمورة على مستوى العصب، وذلك لعدم وجود بطولة لأقل من 17 سنة، هذا وعززت لائحتها بلاعبتين محترفتين من أوروبا.
ويذكر أن آخر نسخة عالمية لمونديال السيدات أقل من 17 سنة نظمت بالأردن، التي كانت أول دولة عربية تحظى بشرف تنظيم حدث عالمي كبير لكرة القدم النسوية، وكسبت الرهان وشهد التنظيم نجاحاً باهراً.
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