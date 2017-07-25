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موسم إضافي لسيميوني مع «الأتليتي»
مدريد - أ ف ب: ذكرت اذاعة «كادينا سير» الاسبانية الثلثاء ان المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني مدد عقده عاماً اضافياً مع اتلتيكو مدريد ثالث الدوري المحلي لكرة القدم.
واوضحت الاذاعة ان سيميوني (47 عاماً) الذي ينتهي عقده مع فريق العاصمة الاسبانية اواخر حزيران (يونيو) 2018، «توصل الى اتفاق مع اتلتيكو مدريد حول تمديد عقده عاماً اضافياً».
وفضل سيميوني في 2016 بعد خسارة اتلتيكو امام جاره ريال مدريد في نهائي دوري ابطال اوروبا بركلات الترجيح 3-5 (الوقتان الاصلي والاضافي 1-1)، تقليص مدة عقده الاصلي من 2020 الى 2018، وهو امر نادر وغير مألوف في عالم كرة القدم.
ومنذ ذلك الحين، خفف سيميوني من وطأة التكهنات حول مصيره مكرراً ارتباطه بالنادي الذي احرز معه خمسة القاب منها الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ» عام 2012 والدوري الاسباني عام 2013، واصبح يتمتع بشعبية عارمة بين المشجعين.
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