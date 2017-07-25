إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | المزيد | رياضة | موسم إضافي لسيميوني مع «الأتليتي»
المصنفة ايضاً في: رياضة

موسم إضافي لسيميوني مع «الأتليتي»

آخر تحديث: منذ 19 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
موسم إضافي لسيميوني مع «الأتليتي»

مدريد - أ ف ب: ذكرت اذاعة «كادينا سير» الاسبانية الثلثاء ان المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني مدد عقده عاماً اضافياً مع اتلتيكو مدريد ثالث الدوري المحلي لكرة القدم.

 

واوضحت الاذاعة ان سيميوني (47 عاماً) الذي ينتهي عقده مع فريق العاصمة الاسبانية اواخر حزيران (يونيو) 2018، «توصل الى اتفاق مع اتلتيكو مدريد حول تمديد عقده عاماً اضافياً».

 

وفضل سيميوني في 2016 بعد خسارة اتلتيكو امام جاره ريال مدريد في نهائي دوري ابطال اوروبا بركلات الترجيح 3-5 (الوقتان الاصلي والاضافي 1-1)، تقليص مدة عقده الاصلي من 2020 الى 2018، وهو امر نادر وغير مألوف في عالم كرة القدم.

 

ومنذ ذلك الحين، خفف سيميوني من وطأة التكهنات حول مصيره مكرراً ارتباطه بالنادي الذي احرز معه خمسة القاب منها الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ» عام 2012 والدوري الاسباني عام 2013، واصبح يتمتع بشعبية عارمة بين المشجعين.

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)