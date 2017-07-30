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أنييستا يأمل باستمرار نيمار.. على رغم «الشجار»
ميامي - أ ف ب: استبعد قائد برشلونة الإسباني اندريس اينييستا أن تؤدي مشادة الجمعة بين المهاجم البرازيلي نيمار في التمارين مع زميله البرتغالي نيلسون سيميدو، إلى رحيل مزمع لنجم سيليساو إلى باريس سان جرمان الفرنسي في مقابل 222 مليون يورو. وقال اينييستا في مؤتمر صحافي مؤكداً المشاهد التي أظهرت نيمار يتعارك مع الظهير الجديد للنادي الكاتالوني «هذا صحيح، حصل شيء ما، لكن هذا يحدث في التمارين». وتابع القائد المخضرم عشية مواجهة الكلاسكيو الودية مع غريمه ومواطنه ريال مدريد في ميامي ضمن الكأس الدولية للأبطال التي تسبق انطلاق البطولات الأوروبية الكبرى: «كل ما يقال ويكتب عن نيمار الآن يتم تضخيمه، لكن مرة جديدة هذا النوع من الأحداث وارد».
وأشار صانع الألعاب إلى أن كل لاعبي برشلونة يأملون في عدم رضوخ نيمار لإغراءات سان جرمان الذي ينوي منحه راتباً سنوياً بقيمة 30 مليون يورو.
وشرح «هذا قرار سيتخذه بمفرده، لكننا نريد بقاءه». وأضاف: «قيمته تتخطى 200 أو حتى 300 مليون يورو، طريقة لعبه تناسب فريقنا تماماًَ، وببقائه معنا يمكنه تحقيق التقدم». من جهته، قال رئيس برشلونة جوسيب بارتوميو في حديث مع صحيفة «نيويورك تايمز»: «لا نريد خسارة نيمار، أحد أفضل اللاعبين لدينا. لديه 4 أعوام في عقده.
يمكن للاعبين تحديد مصيرهم. لكن بالنسبة لبرشلونة نريد بقاءه». ومنذ وصوله إلى الولايات المتحدة، سجل نيمار أهداف فريقه الثلاثة خلال فوزه على يوفنتوس الإيطالي (2-1) ومانشستر يونايتد الإنكليزي (1-صفر). وأردف اينييستا: «بالنسبة لي هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، يجلب الكثير لفريقنا وآمل بأن يبقى أطول مدة معنا».
من جهته، يأمل المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، الذي يشكل مع نيمار والأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاثياً هجومياً ضارباً، في أن يضع المهاجم البرازيلي حداً لكل هذه التكهنات: «سيوضح المسألة قريباً، وهذا أفضل له ولنا. يجب أن يتكلم عندما يشعر بأنه جاهز، وسأقدم له مساندتي كزميل له».
وتابع: «لن يؤثر ذلك على تفاهمنا، نريد بقاءه». وشارك نيمار الجمعة في ميامي بحملة ترويجية مع شركة نايكي الأميركية للتجهيزات الرياضية، التي تقوم برعايته وأطلقت حذاء جديداً يحمل اسمه.
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