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الفيصلي وحيداً وسط «عرب أفريقيا»
تقام اليوم (الإثنين) في أحد فنادق مدينة الإسكندرية قرعة الدور نصف النهائي لبطولة الأندية العربية لكرة القدم المقامة في مصر حتى السادس من الشهر المقبل. وتصدّر الفيصلي الأردني المجموعة الأولى والفتح المغربي المجموعة الثاني، والترجي التونسي المجموعة الثالثة، فيما جاء الأهلي المصري أفضل ثانٍ برصيد 6 نقاط. وتجرى القرعة بالنظام المفتوح، إذ لا تنص على تجنب مواجهة فريقين من المجموعة ذاتها، ما يعني أن الفيصلي والأهلي قد يتصادمان مجدداً، علماً بأن الفريق الأردني فاز في الدور الأول بهدف من دون مقابل.
يذكر أن الفرق العربية الأفريقية تفوقت على نظيرتها الآسيوية، إذ تأهل ثلاثة فرق من مصر وتونس والمغرب، فيما يعد الفيصلي الممثل الوحيد لعرب آسيا، وشارك في البطولة 12 فريقاً مناصفة بين القارتين، وودع البطولة من الدور الأول فرق عريقة مثل الهلال والنصر السعوديان، لعدم المشاركة بلاعبي الصف الأول والاستفادة من البطولة للاستعداد للموسم الجديد، فيما دفع الزمالك المصري ثمن خلافات مدربه البرتغالي إيناسيو مع رئيس النادي مرتضى منصور قبل إقالة الأول وإسناد المهمة للمدرب العام طارق يحيى الذي أنهى البطولة بفوز معنوي على النصر السعودي.
وفرضت فرق حضورها القوي مثل العهد اللبناني الذي خسر بطاقة التأهل للدور نصف النهائي لمصلحة الفتح المغربي بفارق الأهداف، ونصر حسين داي الجزائري الذي خسر بصعوبة في مواجهته الملتهبة مع الأهلي المصري في الجولة الأخيرة بالدور الأول وكان قريباً من التأهل للمربع الذهبي، فضلاً على نفط الوسط العراقي الذي ترك بصمة قوية في البطولة وكان أبرز المتضررين من الأخطاء الدفاعية، فيما فشلت فرق مثل المريخ السوداني والوحدة الإماراتي في ترك انطباع جيد وظهرت بمستوى باهت.
من جانب آخر، قرر رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور منع لاعبي النادي السابقين أحمد حسام «ميدو» وحازم إمام وأيمن يونس ومحمد أبوالعلا من دخول مقر «القلعة البيضاء» بداعي هجومهم على الفريق «الأبيض» في أثناء تحليل المباريات على قناة فضائية. واختتم الزمالك البطولة العربية بفوز صعب على النصر السعودي (2-1) في الجولة الأخيرة من الدور الأول بعد تعادل مع الفتح المغربي وهزيمة أمام العهد اللبناني.
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