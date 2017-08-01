«القرعة» تضرب الفيصلي بالأهلي.. وقمة تونسية - مغربية

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لبطولة الأندية العربية لكرة القدم التي أجريت أمس (الاثنين) بمدينة الإسكندرية عن مواجهة ثأرية بين الفيصلي الأردني والأهلي المصري بملعب برج العرب بالإسكندرية غداً (الأربعاء) وبحضور متوقع لـ25 ألف متفرج، وموقعة ساخنة لممثلي شمال أفريقيا الترجي التونسي والفتح المغربي بملعب الإسكندرية بعد غد (الخميس) يسمح بها بحضور 10 آلاف متفرج، وتختتم البطولة التي تستضيفها مصر الأحد المقبل.

ويسعى بطل الدوري المصري الأهلي للثأر من الفيصلي الذي هزمه بهدف من دون مقابل في الدور الأول من البطولة، فيما يأمل الفيصلي صاحب الثنائية المحلية بالأردن بتأكيد سعيه للظفر باللقب للمرة الأولى.

وتأهل الفيصلي إلى نصف النهائي بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط، فيما تأهل الأهلي بعدما جاء أفضل ثان بعدما حصد ست نقاط، في حين تصدر الفتح المجموعة الثانية والترجي المجموعة الثالثة.