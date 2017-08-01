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المصنفة ايضاً في: منوعات, رياضة

الأهلي لرد الدين.. والفيصلي لتأكيد التفوق

آخر تحديث: منذ 32 دقيقة
المصدر: صحيفة الحياة اللندنية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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الأهلي لرد الدين.. والفيصلي لتأكيد التفوق

يلتقي الأهلي المصري الفيصلي الأردني اليوم (الأربعاء) على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الدور نصف النهائي لبطولة الأندية العربية لكرة القدم التي تختتم في مصر (الأحد) المقبل، فيما يلتقي الفتح المغربي في الدور ذاته الترجي التونسي على ملعب الإسكندرية.

ويسعى الأهلي إلى الثأر من الفيصلي الذي أسقطه في الدور الأول بهدف من دون مقابل، ما أدى لدخوله في حسابات شائكة وتأهله إلى المربع الذهبي بعد أن جاء أفضل ثانٍ برصيد ست نقاط، علماً بأن الفريق الأردني احتل صدارة المجموعة الأولى بعدما حصد العلامة الكاملة بثلاث انتصارات.

وقال المدير الفني لبطل الدوري المصري حسام البدري الذي غاب عن مباراة الفيصلي في الدور الأول لسفره خارج مصر إن الأخطاء التي أدت لهزيمة فريقه في الدور الأول خصوصاً الدفاعية لن تتكرر في مباراة اليوم، لافتاً إلى أنه سيستعين بعدد من العناصر الأساسية التي كانت تخضع للراحة، وأبرزهم الحارس شريف إكرامي، وأحمد فتحي والتونسي على معلول في الدفاع، إضافة إلى كل من عبدالله السعيد ومؤمن زكريا وحسام عاشور في الوسط، وسيواصل البدري الاعتماد على خبرات رامي ربيعة وحسام غالي وعمرو السولية والنيجيري جونيور أغايي، والمنضم حديثاً المهاجم المغربي وليد أزارو. وبرز في البطولة من العناصر البديلة صالح جمعة وعمرو بركات وإسلام محارب، فيما يكتنف الغموض موقف المهاجم المخضرم عماد متعب الذي يشكو من إصابة في ركبته.

فيما يؤكد المدير الفني للفيصلي المونتنيغري نيبوشا يوفوفيتش أنه يدرك رغبة الأهلي في الثأر للهزيمة في الدور الأول، لذا سيمتص حماسة واندفاع لاعبيه المتوقع في بداية المباراة بتنظيم دفاعي مع شن هجمات مرتدة، معرباً عن ثقته بلاعبي فريقه بتكرار الفوز، نافياً تفاوضه مع الزمالك المصري لخلافة البرتغالي أغوستو إيناسيو، مؤكداً أنه يركز مع الفيصلي للظفر باللقب العربي.

ويعول نيبوشا في التشكيل الأساسي لبطل الأردن على معتز ياسين في حراسة المرمى، وعدي زهران وإبراهيم دلدوم وإبراهيم الزواهرة وياسر رواشدة في الدفاع، وبهاء عبدالرحمن وأحمد سريوة ويوسف الرواشدة في الوسط، وأكرم الذوي ولوكاس ودومينيك في الهجوم.

المصدر: صحيفة الحياة اللندنية

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