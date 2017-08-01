- مصادر: عون يتجه لرد قانون الضريبة «المأزوم»
- لا حرية في اللباس للنساء والشباب في تركيا ما بعد محاولة الانقلاب
- لا تصفيق لـ'حزب الله'
- برشلونة يوجه أنظاره نحو الفرنسي غريزمان
- «التحالف» يستعيد أسلحة فصائل في «الجيش الحر»
- نحن العملاء الخونة
- مُصافحة تاريخيّة ومُفاجئة بين وزيري خارجية إيران والسعوديّة في إسطنبول.. لماذا الآن.. وهل الخِلاف مع قَطر هو السّبب؟ وهل نَرى عبد الملك الحوثي وربّما المُعلّم في الرّياض قريبًا؟
- الأهلي لرد الدين.. والفيصلي لتأكيد التفوق
- جامعات استراليا: يجب بذل المزيد من الجهود لوقف الاعتداءات الجنسية
- قلق: ستصبح الرمال الذهبية في إسرائيل سوداء
- هيفاء وهبي ارتدت الهوت شورت القصير فأشعلت انستقرام بإثارتها
- مايا نعمة نجمة "ستار أكاديمي" في قمة الاثارة!!
- أستراليا: ملابسات مثيرة عن "محاولة" إسقاط طائرة ركاب إماراتية!
- سيناريو حرب متعددة الجبهات ضد إسرائيل يتعاون فيها حزب الله وحماس
- رد روسي على "احتلال" دول البلطيق
- مفاجأة صادمة عن مدير الاتصالات الذي أقاله ترامب
- نهار طويل من التفاصيل اللوجيستية لترحيل «النصرة» وآلاف النازحين من عرسال
- لبنان: 254 بليون دولار قيمة احتياطات الغاز والنفط
- ثورة في مركز الضمان في شكا
- بين شيعة العراق وإيران!
- أستراليا: تزابد الضغوط على مالكولم تورنبول للتعامل مع زواج مثليي الجنس
- محاولات حثيثة لتطيير الانتخابات الفرعية
- العراقيل الأخيرة قبل تحرير الجرود: «النصرة» تطلب الإفراج عن تاجر مخدرات
- «القرعة» تضرب الفيصلي بالأهلي.. وقمة تونسية - مغربية
- توقعات الأبراج ليوم August 1, 2017
الأهلي لرد الدين.. والفيصلي لتأكيد التفوق
يلتقي الأهلي المصري الفيصلي الأردني اليوم (الأربعاء) على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الدور نصف النهائي لبطولة الأندية العربية لكرة القدم التي تختتم في مصر (الأحد) المقبل، فيما يلتقي الفتح المغربي في الدور ذاته الترجي التونسي على ملعب الإسكندرية.
ويسعى الأهلي إلى الثأر من الفيصلي الذي أسقطه في الدور الأول بهدف من دون مقابل، ما أدى لدخوله في حسابات شائكة وتأهله إلى المربع الذهبي بعد أن جاء أفضل ثانٍ برصيد ست نقاط، علماً بأن الفريق الأردني احتل صدارة المجموعة الأولى بعدما حصد العلامة الكاملة بثلاث انتصارات.
وقال المدير الفني لبطل الدوري المصري حسام البدري الذي غاب عن مباراة الفيصلي في الدور الأول لسفره خارج مصر إن الأخطاء التي أدت لهزيمة فريقه في الدور الأول خصوصاً الدفاعية لن تتكرر في مباراة اليوم، لافتاً إلى أنه سيستعين بعدد من العناصر الأساسية التي كانت تخضع للراحة، وأبرزهم الحارس شريف إكرامي، وأحمد فتحي والتونسي على معلول في الدفاع، إضافة إلى كل من عبدالله السعيد ومؤمن زكريا وحسام عاشور في الوسط، وسيواصل البدري الاعتماد على خبرات رامي ربيعة وحسام غالي وعمرو السولية والنيجيري جونيور أغايي، والمنضم حديثاً المهاجم المغربي وليد أزارو. وبرز في البطولة من العناصر البديلة صالح جمعة وعمرو بركات وإسلام محارب، فيما يكتنف الغموض موقف المهاجم المخضرم عماد متعب الذي يشكو من إصابة في ركبته.
فيما يؤكد المدير الفني للفيصلي المونتنيغري نيبوشا يوفوفيتش أنه يدرك رغبة الأهلي في الثأر للهزيمة في الدور الأول، لذا سيمتص حماسة واندفاع لاعبيه المتوقع في بداية المباراة بتنظيم دفاعي مع شن هجمات مرتدة، معرباً عن ثقته بلاعبي فريقه بتكرار الفوز، نافياً تفاوضه مع الزمالك المصري لخلافة البرتغالي أغوستو إيناسيو، مؤكداً أنه يركز مع الفيصلي للظفر باللقب العربي.
ويعول نيبوشا في التشكيل الأساسي لبطل الأردن على معتز ياسين في حراسة المرمى، وعدي زهران وإبراهيم دلدوم وإبراهيم الزواهرة وياسر رواشدة في الدفاع، وبهاء عبدالرحمن وأحمد سريوة ويوسف الرواشدة في الوسط، وأكرم الذوي ولوكاس ودومينيك في الهجوم.
إعلانات Zone 5B
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- برشلونة يوجه أنظاره نحو الفرنسي غريزمان
- الأهلي لرد الدين.. والفيصلي لتأكيد التفوق
- «القرعة» تضرب الفيصلي بالأهلي.. وقمة تونسية - مغربية
- ألفيش لنيمار: كن شجاعاً واقبل الـ222 مليون يورو
- الفيصلي وحيداً وسط «عرب أفريقيا»
- أنييستا يأمل باستمرار نيمار.. على رغم «الشجار»
- 900 دولار.. سعر تذكرة «الكلاسيكو الودي»!
- رئيس بايرن ميونيخ: لن نكون جزءاً من هذا الجنون
- موسم إضافي لسيميوني مع «الأتليتي»
- نساء المغرب أنهين تحضيراتهن للمونديال
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)