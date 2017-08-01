برشلونة يوجه أنظاره نحو الفرنسي غريزمان

لا تزال إدارة نادي برشلونة الإسباني تبحث عن ضم لاعب جديد تحسبا لرحيل النجم البرازيلي نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ويعد اللاعب الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، أحد المرشحين لارتداء قميص برشلونة في الموسم الجديد.

يتطلع برشلونة الإسباني إلى تعويض الرحيل المحتمل للبرازيلي نيمار دا سيلفا إلى باريس سان جرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الجارية. ويحظى الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد باهتمام كبير من قبل برشلونة، للتعاقد معه هذا الصيف.

ورفعت إدارة أتلتيكو مدريد قيمة الشرط الجزائي في عقد غريزمان هذا الصيف إلى 200 مليون يورو من أجل الحفاظ عليه، نظرا لعقوبة الحظر التي يتعرض لها الفريق، بعدم إبرام أي تعاقدات حتى يناير المقبل.

ومن المقرر أن تقل قيمة الشرط الجزائي في عقد غريزمان الصيف المقبل إلى 100 مليون يورو مرة أخرى، وذلك عقب إزالة الحظر. وأشارت الصحف الإسبانية إلى أن العلاقات بين برشلونة وأتلتيكو مدريد جيدة، وحين يرحل نيمار عن البلوغرانا ستحسم رغبة غريزمان الصفقة.

ويرغب برشلونة في التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل هذا الصيف تحسبا لرحيل البرازيلي نيمار إلى باريس سان جرمان. ويبدو أن برشلونة مهتم بضم البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب ليفربول الإنكليزي، الذي يريد 100 مليون يورو من أجل التخلي عن اللاعب البرازيلي.

وكانت تقارير صحافية سابقة قد تحدثت عن أن برشلونة لا يريد دفع أكثر من 85 مليون يورو لإبرام الصفقة معتمدا على رغبة كوتينيو في الانضمام إلى الفريق الكاتالوني للضغط على إدارة الفريق الإنكليزي.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن اهتمام برشلونة بالتعاقد مع ماركو فيراتي، لكن حظوظ اللاعب الإيطالي في الانضمام إلى الفريق الكاتالوني تراجعت بسبب تعنت فريقه باريس سان جرمان.

وكشف استطلاع للرأي أن جماهير برشلونة ترشح الأرجنتيني باولو ديبالا المحترف بصفوف يوفنتوس لخلافة البرازيلي نيمار في خط هجوم الفريق الكاتالوني. أجرت الاستطلاع صحيفة ‘موندو ديبورتيفو’ الرياضية المناصرة لبرشلونة، على خلفية اقتراب نجم منتخب “السيلساو” من مغادرة القلعة الكاتالونية والانتقال إلى باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة ستكون الأغلى في تاريخ كرة القدم.

برشلونة يرغب في التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل هذا الصيف تحسبا لرحيل نيمار إلى باريس سان جرمان

وتضمن الاستطلاع أسماء نجوم متألقين في القارة الأوروبية مثل كليان مبابي نجم موناكو المطلوب في ريال مدريد، والإيطالي ماركو فيراتي نجم باريس سان جرمان والفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب بروسيا دورتموند ومواطنه أنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد.

تفوق واضح

تفوق ديبالا (23 عاما) بفارق كبير عن باقي الأسماء المرشحة للانضمام إلى برشلونة، بحصوله على إجمالي 47.5 بالمئة (نحو عشرة آلاف صوت).

وجاء بعده ديمبيلي بواقع 14 بالمئة من الأصوات، ثم غريزمان ومبابي، حيث تشير تقارير إلى رغبة ريال مدريد في استقدام الأخير مقابل نحو 180 مليون يورو.

وذكرت تقارير صحافية أن البرازيلي نيمار، نجم برشلونة الإسباني الموجود حاليا في الصين للمشاركة في عدة فعاليات دعائية، سيوقع عقد انضمامه إلى نادي باريس سان جرمان الاثنين المقبل.

ونفت صحيفة ليكيب أن اللاعب سيتوجه إلى قطر عقب مغادرته الصين خلال الساعات المقبلة، كما ذكرت بعض وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن المهاجم البرازيلي (25 عاما) سيخضع للفحوصات الطبية في باريس مطلع الأسبوع المقبل.

وعلى غلاف طبعتها الورقية وتحت عنوان “نيمار إلى بي إس جي.. تشويق عالمي”، لفتت الصحيفة إلى الاهتمام الإعلامي الواسع الذي تستقطبه “قضية نيمار” بكافة أنحاء العالم، مضيفة أن الأمر ربما يتعلق بأكبر صفقة في تاريخ كرة القدم.

وكان نادي برشلونة قد أبدى رفضه التفاوض بشأن رحيل نيمار، الذي انضم في صيف 2013 إلى الفريق الكاتالوني، مما يعني أن نادي العاصمة الفرنسية ليس أمامه سوى دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، والتي تقدر بـ222 مليون يورو.

صفقة القرن

يتحدث الإعلام عن انتقال محتمل للبرازيلي نيمار إلى باريس سان جرمان الفرنسي، وكيف سيتم دفع مبلغ الشرط الجزائي الضخم لبرشلونة، ليكون الأكبر حتى الآن في تاريخ الكرة، لكن المفاجئ أن تكلفة انتقال نيمار إلى سان جرمان ستبلغ نحو أربعة أضعاف الشرط الجزائي.

ويترقب العالم حاليا الإعلان عن انتقال النجم البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جرمان، لكن المتابع ربما يصاب بالدهشة إذا علم أن صفقة نيمار ستكلف سان جرمان، المملوك لرجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، أربعة أضعاف الشرط الجزائي تقريبا، فبحسب موقع “فينانتسن 100” الاقتصادي الألماني ستكون التكلفة الإجمالية 800 مليون يورو.

وقالت تقارير صحافية عديدة إن نيمار قد يكون وصل الدوحة للقاء الخليفي، رغم أنه لم يعلن عن وصوله رسميا حتى الآن.

وحسب “فينانتسن 100” فإن القانون الإسباني ينص على وجود شرط جزائي في عقود اللاعبين، وتقوم الأندية هناك بوضع مبالغ فلكية في عقود كبار النجوم من أجل إبعاد الراغبين في التعاقد معهم.