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موراتا رفض توتنهام بسبب كين

آخر تحديث: منذ 19 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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موراتا رفض توتنهام بسبب كين

لندن - أ ف ب: كشف مدرب نادي توتنهام هوتسبر الانكليزي لكرة القدم الأرجنتيني ماوروسيو بوكيتينيو عن أن مهاجم تشلسي بطل الدوري الإنكليزي الممتاز الإسباني ألفارو موراتا رفض الانضمام إلى فريقه سابقاً خشية من المنافسة مع مهاجمه الدولي هاري كاين.

 

وانتقل موراتا (24 عاماً) في تموز (يوليو) الماضي إلى تشلسي قادماً من ريال مدريد الإسباني، في صفقة قدرت بنحو 58 مليون جنيه استرليني (64,7 مليون يورو).

 

وكشف بوكيتينيو عن أنه تواصل مع موراتا قبل عامين سعياً لانتقاله إلى توتنهام، إلا أن الدولي الإسباني رفض ذلك لوجود كاين، هداف الدوري الإنكليزي في موسم 2016-2017.وفي تصريحات نقلتها صحف إنكليزية (الأربعاء)، قال بوكيتينيو: «موراتا تحدث عني في وسائل الإعلام قائلاً: ماوريسيو اتصل بي».

 

وأوضح الأرجنتيني أن هذا الاتصال «كان قبل عامين أو أكثر وسألني (موراتا) حينها لماذا تريدني إذا كان لديك هاري كاين»؟

 

ولم يبرم توتنهام الذي نافس على لقب الدوري في الموسمين الماضين وأنهى الموسم الماضي ثانياً خلف تشلسي، أي صفقة كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية، قبل نحو أسبوع من انطلاق الموسم الجديد.

 

وأوضح بوكيتنينو: «إذا حاولت التعاقد مع مهاجم فسيكون الجواب لماذا تريدني لأكون على مقاعد البدلاء؟ لا يمكنني اللعب بوجود هاري كاين أو لاعبين آخرين».

 

وأضاف: «من الصعب جداً إقناع لاعبين جيدين بالمجيء ومن ثم البقاء على مقاعد البدلاء. عند ذلك تبدأ المشكلات».

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