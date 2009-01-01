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صفقة نيمار تبهج رئيس فرنسا .. ورابطة إسبانيا تعرقلها
باريس - أ ف ب: اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أن الانتقال المتوقع للنجم البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني إلى نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جرمان «خبر جيد».
ورأى ماكرون، خلال وجوده في منطقة ايفلين حيث يزور مركزاً ترفيهياً للأطفال خارج باريس، أن انتقال نيمار «يضيف جاذبية (إلى الدوري الفرنسي)، نعم إنها أخبار جيدة».
كما هنأ ماكرون الرئيس القطري لنادي سان جرمان ناصر الخليفي، الذي كان حاضراً في الحدث ذاته، قائلاً له: «تهانينا، أعتقد أننا سمعنا أخباراً جيدة» في إشارة منه إلى الاقتراب من حسم صفقة نيمار في مقابل 222 مليون يورو، وهو قيمة البند الجزائي الموجود في عقد اللاعب البرازيلي.
وجاء كلام ماكرون قبل دقائق من قرار رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم رفض تسلم أموال البند الجزائي من ممثلي نيمار، ما قد يؤخر عملية انتقال الأخير إلى نادي العاصمة الفرنسية.
وسبق لرئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس أن كشف هذا الأسبوع بأنه سيمنع عملية الانتقال، لأنها تخالف قواعد اللعب المالي النظيف التي وضعها الاتحاد الأوروبي للعبة من أجل تجنب الإنفاق المفرط الذي قد يؤدي إلى إفلاس الأندية.
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