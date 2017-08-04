«السوبر الألماني».. دورتموند لاستثمار اهتزاز البايرن

برلين - أ ف ب: يأمل بوروسيا دورتموند الاستفادة من الوضع المهزوز لغريمه بايرن ميونيخ، من أجل بدء الموسم بأفضل طريقة من خلال الفوز بالكأس السوبر الألمانية التي تجمع الفريقين السبت على ملعب «سيغنال إيدونا بارك» الخاص بالأول.

ولم تكن تحضيرات بايرن ميونيخ للموسم الجديد مثالية على الإطلاق، إذ خسر فريق المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي خمس من مبارياته التحضيرية الست، ما جعله عرضة للانتقادات ولصافرات الاستهجان التي وجهها جمهوره للاعبين.

ويخوض بايرن المواجهة التي تجمع سنوياً بين بطلي الدوري والكأس الألمانيين أمام مدرجات ممتلئة وعلى أرضه غريمه، ما سيصعب المهمة عليه ويزيد الضغط على انشيلوتي حتى قبل الانطلاق الفعلي للموسم.

وشدد نجم بايرن الفرنسي فرانك ريبيري «يجب أن نفوز، إنها مباراة مهمة جداً بالنسبة لبايرن الذي ظهر بصورة متواضعة الأربعاء على أرضه وبين جماهيره ضد نابولي الإيطالي في مباراة خسرها صفر-2، ما دفع جمهور «اليانز ارينا» الى توجيه صافرات الاستهجان للاعبيه الذي خسروا قبلها بيوم وعلى الملعب ذاته أمام ليفربول الإنكليزي (صفر-3).

أما بالنسبة لدورتموند، فوضعه ليس أفضل بكثير من غريمه البافاري إذ خسر ثلاث من مبارياته التحضيرية الست، ولقاء السبت سيكون الاختبار الجدي الأول لمدربه الجديد الهولندي بيتر بوس، خليفة توماس توخل الذي استقال من منصبه بعد أيام معدودة على قيادته الفريق للفوز بالكأس الألمانية.

وأكد مدرب اياكس امستردام السابق «أننا نحرز تقدما. أرى أنه أصبح هناك تفهم أفضل لما يطلبه المدرب من اللاعبين. هذا الأمر يسعدني».

وقلل بوس من أهمية الخسائر التي تعرض لها بايرن في مبارياته التحضيرية، رافضا الحديث عن «أزمة ما قبل انطلاق الموسم» في اروقة النادي البافاري. وتابع بشيء من التهكم «لا أعتقد بأن بايرن سينهي هذا الموسم في المركز الأخير، أو أننا سنكون أمامه في المركز ما قبل الأخير. الواقع هو أن أيا من الفريقين ليس في المكان الذي يريد أن يكونا فيه، هذه مسألة واضحة. نريد الفوز بالكأس وسنقدم أفضل ما لدينا أمام جمهورنا».

ومن المتوقع أن يحتشد حوالي 80 ألف مشجع في مدرجات «سيغنال ايدونا بارك» من أجل متابعة هذه المباراة التي ستشهد عودة المهاجم الدولي ماريو غوتسه إلى صفوف دورتموند من أجل مواجهة فريقه السابق بعد غيابه عن الملاعب لفترة طويلة نتيجة اضطراب في الايض.