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المصنفة ايضاً في: رياضة, منوعات

رونالدو يود العودة إلى إنكلترا

آخر تحديث: منذ 46 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 61
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رونالدو يود العودة إلى إنكلترا

مدريد - أ ف ب: أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا لكرة القدم لدى مثوله أمام القاضي الإثنين الماضي في قضية اتهامه بالتهرب الضريبي أنه يود العودة إلى إنكلترا، بحسب ما كشف راديو «كادينا سير» الإسباني الجمعة.

 

ونقل راديو كادينا سير عن رونالدو قوله في المحكمة «لم أواجه أية مشكلات في إنكلترا (...) ولهذا أود العودة إلى إنكلترا».

 

ومثل رونالدو الإثنين أمام القاضي في محكمة قرب مدريد لمدة ساعة ونصف الساعة، ونفى الاتهامات الموجهة إليه في قضية تهرب ضريبي بقيمة 14,7 مليون يورو.

 

ويوجه القضاء الإسباني إلى رونالدو تهمة تهرب ضريبي بقيمة 14,7 ملايين يورو (17,3 ملايين دولار)، واستغلال «هيكلية شركة أنشئت في العام 2010، لإخفاء مداخيل حصل عليها في إسبانيا من حقوق بيع الصور، عن سلطات الضرائب».

 

وتعتبر السلطات ما قام به رونالدو «خرقاً إرادياً لالتزاماته الضريبية في إسبانيا»، وذلك عن طريق شركات «أوفشور» مقرها في الجزر العذراء البريطانية، وأخرى في أرلندا المعروفة بتساهلها الضريبي.

 

لكن النجم البرتغالي أكد أن الشركة موضع الشكوى لم تنشأ في 2010، بل في 2004 عندما كان لا يزال لاعباً في صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي.

 

وانتقل رونالدو (32 عاماً) من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد في 2009.

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