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المصنفة ايضاً في: رياضة, منوعات

ليفربول ينهي استعداداته للموسم الجديد دون هزيمة

آخر تحديث: منذ 44 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 62
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ليفربول ينهي استعداداته للموسم الجديد دون هزيمة

(أ ف ب) أنهى ليفربول الإنجليزي استعداداته للموسم الجديد دون هزيمة بفوزه على أتلتيك بلباو الإسباني 1/3 أمس السبت في مباراة ودية أقيمت على ملعب «لانسداون رود» في دبلن.

 

وتحضر فريق المدرب الألماني يورغن كلوب الذي أوقعته قرعة الدور الفاصل من دوري أبطال أوروبا بمواجهة هوفنهايم الألماني، للموسم الجديد بأفضل طريقة إذ خرج فائزا في خمس مباريات وتعادل في واحدة.

 

وخسر ليفربول مباراة واحدة أمام اتلتيكو مدريد الإسباني لكن بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في نهائي كأس اودي على ملعب «اليانز ارينا» الخاص ببايرن ميونيخ الألماني الذي مني بهزيمة مذلة في هذه البطولة أمام «الحمر» بثلاثية نظيفة.

 

وأنهى ليفربول ومنافسه الباسكي الشوط الأول وهما على المسافة ذاتها بعدما تقدم الأول بركلة جزاء نفذها البرازيلي روبرتو فرمينيو (21) قبل أن يعادل ايناكي وليامس (30).

 

وأجرى كلوب 10 تبديلات خلال استراحة الشوطين ونجح الشابان الويلزي بنجامين وودبيرن ودومينيك سولانك في منح فريقهما الفوز بعدما سجلا هدفين في الدقيقتين 59 و80 من المباراة التي خاضها بلباو بفريق رديف كونه استبدل بالكامل تشكيلته التي فازت الخميس على دينامو بوخارست الروماني 0/3 في إياب الدور التمهيدي الثالث من مسابقة «يوروبا ليغ».

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