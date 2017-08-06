- تظاهرة للدفاع عن ملابس المرأة في أنقره
- اكتشاف جديد: مفتاح فعال لحرق الدهون في الجسم
- أسوأ من الموت...أربعة أنواع من الأسلحة الفظيعة المحظورة
- Man charged over property fire linked to Obeid family
- عراقيات يرقصن على إيقاع الأغاني الشعبية احتفالا بطلاقهن
- ليفربول ينهي استعداداته للموسم الجديد دون هزيمة
- رونالدو يود العودة إلى إنكلترا
- الجيش اللبناني يشدد ضغوطه على مواقع «داعش»
- الحج الى مكة ... الحج الى إيران
- توقعات الأبراج ليوم August 6, 2017
- لبنان: «تحمية» تصاعدية للمعركة الوشيكة ضدّ «داعش»
- دول المنطقة تحتاج 200 بليون دولار لتطوير قدراتها في إنتاج الطاقة المتجددة
- قصف الجيش اللبناني لمواقع «داعش» تمهيد للمعركة أم للمفاوضات؟
- حين قال لي تونسي في «داعش»: أريد لبنان من أجل نقاب زوجتي
- تركيا تعزز قواتها في الشمال السوري
- جنبلاط قد يغيب عن القداس لكنه سيشارك بوفد كبير لتكريم الراعي في بيت الدين.. مصادر مواكبة: رد عون للسلسلة يطرح مصير الموازنة على المحك
- الأكراد والاستقلال… وجامعة الدول
- العداء لروسيّا ماكينة تشغيل الجيش الأمريكي عالميّاً الحروب الدائمة حياة رأس المال والأقتصاد الأمريكي متخارج وقائم على الحروب واستشراس روسي بتشارك صيني ايراني
- جزائريات يُطلقن حملةً للسماح بارتداء البكيني على الشواطئ.. القانون يسمح لهن بذلك لكن ما الذي يمنعهن؟
- حرمان ملكة جمال العراق من لقبها بعد اكتشاف زواجها
- "لن يغادروها أحياء".. أميركا تكشف عن العدد المتبقي لمقاتلي "داعش" في أبرز معاقله بسوريا وتتوعد بالقضاء عليهم
- معركة الجرود الثانية… يحدّدها نصرالله
- حصار داعش يفتح باب التفاوض.. وحزب الله يقاتل من الجهة السورية
- شابة تحاول الانتحار.. عنصر الأمن الشجاع خطف اللحظة!
- لبنان يخشى حصاراً غربياً وعربياً بعد طغيان نفوذ «حزب الله»
ليفربول ينهي استعداداته للموسم الجديد دون هزيمة
(أ ف ب) أنهى ليفربول الإنجليزي استعداداته للموسم الجديد دون هزيمة بفوزه على أتلتيك بلباو الإسباني 1/3 أمس السبت في مباراة ودية أقيمت على ملعب «لانسداون رود» في دبلن.
وتحضر فريق المدرب الألماني يورغن كلوب الذي أوقعته قرعة الدور الفاصل من دوري أبطال أوروبا بمواجهة هوفنهايم الألماني، للموسم الجديد بأفضل طريقة إذ خرج فائزا في خمس مباريات وتعادل في واحدة.
وخسر ليفربول مباراة واحدة أمام اتلتيكو مدريد الإسباني لكن بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في نهائي كأس اودي على ملعب «اليانز ارينا» الخاص ببايرن ميونيخ الألماني الذي مني بهزيمة مذلة في هذه البطولة أمام «الحمر» بثلاثية نظيفة.
وأنهى ليفربول ومنافسه الباسكي الشوط الأول وهما على المسافة ذاتها بعدما تقدم الأول بركلة جزاء نفذها البرازيلي روبرتو فرمينيو (21) قبل أن يعادل ايناكي وليامس (30).
وأجرى كلوب 10 تبديلات خلال استراحة الشوطين ونجح الشابان الويلزي بنجامين وودبيرن ودومينيك سولانك في منح فريقهما الفوز بعدما سجلا هدفين في الدقيقتين 59 و80 من المباراة التي خاضها بلباو بفريق رديف كونه استبدل بالكامل تشكيلته التي فازت الخميس على دينامو بوخارست الروماني 0/3 في إياب الدور التمهيدي الثالث من مسابقة «يوروبا ليغ».
- جزائريات يُطلقن حملةً للسماح بارتداء البكيني على الشواطئ.. القانون يسمح لهن بذلك لكن ما الذي يمنعهن؟
- ابنة مايكل جاكسون تبحث عن “الهداية” نصف عارية أمام تمثال بوذا
- "لن يغادروها أحياء".. أميركا تكشف عن العدد المتبقي لمقاتلي "داعش" في أبرز معاقله بسوريا وتتوعد بالقضاء عليهم
- تهاوي أكذوبة التبرير العلمي للشذوذ الجنسي
- معلومات متضاربة عن وفاة الراقصة المصرية الشابة: "تصغير الصدر" أم إجهاض؟
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- ليفربول ينهي استعداداته للموسم الجديد دون هزيمة
- رونالدو يود العودة إلى إنكلترا
- «السوبر الألماني».. دورتموند لاستثمار اهتزاز البايرن
- صفقة نيمار تبهج رئيس فرنسا .. ورابطة إسبانيا تعرقلها
- موراتا رفض توتنهام بسبب كين
- برشلونة يوجه أنظاره نحو الفرنسي غريزمان
- الأهلي لرد الدين.. والفيصلي لتأكيد التفوق
- «القرعة» تضرب الفيصلي بالأهلي.. وقمة تونسية - مغربية
- ألفيش لنيمار: كن شجاعاً واقبل الـ222 مليون يورو
- الفيصلي وحيداً وسط «عرب أفريقيا»
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)