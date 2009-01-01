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ليفربول يستسلم أمام الملايين
حدد نادي ليفربول الإنكليزي موقفه من إمكان رحيل لاعبه فيليب كوتينيو إلى برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وعلى رغم أن ليفربول لم يرغب في رحيل كوتينيو، إلا أنه تراجع عن موقفه، عندما تلقى عرضاً بمئة مليون يورو، مقابل لاعب ضمه في 2012 بـ 10 ملايين جنيه إسترليني. وأشارت صحيفة «سبورت»، إلى أن برشلونة سيعود خلال الأيام المقبلة إلى ليفربول، لإتمام الصفقة نهائياً، مدركاً القوة المالية التي يتمتع بها، بعدما دخلت خزائنه 222 مليون يورو، مقابل انتقال نيمار إلى باريس سان جرمان الفرنسي.
وتوصل النادي الكتالوني إلى اتفاق مع اللاعب البرازيلي، وسافر ممثلون عن البرسا إلى إنكلترا 3 مرات في محاولة لإبرام الصفقة مع ليفربول. وبمرور الوقت، آتى العمل الذي قام به ممثلو النادي الكتالوني ثماره، إذ وصفت الصحيفة رئيس النادي الإنكليزي بأنه يهتم بالأموال والأرباح، حتى أنه كان على أعتاب بيع النادي لمستثمرين صينيين بمبلغ 900 مليون يورو في كانون الثاني (يناير) الماضي. وكوتينيو هو الصفقة الكبرى التي تعهد بها رئيس النادي الإسباني ماريا بارتوميو، وهو غير مستعد للسماح بأن تفلت من بين يديه، بعدما أخفق في التعاقد مع ماركو فيراتي من باريس سان جرمان.
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