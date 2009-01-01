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مانشستر سيتي يخطط للظفر بخدمات بوسكيتس
يبحث مانشستر سيتي عن لاعب وسط إضافي بعدما باع البرازيلي فرناندو لصالح قلعة سراي التركي مقابل 4.7 مليون جنيه إسترليني.
وتوقعت وسائل إعلام أن تفشل مساعي المدرب بيب غوارديولا في جلب اللاعب سيرجيو بوسكيتس للفريق السماوي، نظرا لحاجة برشلونة إليه، بعدما فقد الأخير للتو نجما كبيرا إثر رحيل نيمار إلى صفوف باريس سان جرمان.
وكانت تقارير صحافية سابقة، قد أكدت أن مانشستر يونايتد يرغب في ضم ظهير برشلونة سيرجي روبيرتو، علما وأن اللاعب حصل أيضا على اهتمام تشيلسي وموناكو.
فيما تشير تقارير أخرى إلى عدم رغبة النجم الإسباني دافيد سيلفا في تجديد عقده مع السيتي والذي ينتهي عام 2019، حيث دخل في مفاوضات مع لاس بالماس، بعدما شعر بإمكانية فقدان مركزه الأساسي في الفريق الإنكليزي لصالح الوافد الجديد برناردو سيلفا.
ومن جانب آخر قال غوارديولا إنه يتمنى استكمال لاعبه إيلكاي غندوغان مرحلة التعافي من إصابة طويلة واللعب أمام جيرونا في لقاء ودي الأسبوع المقبل.
وشارك غندوغان في 16 مباراة مع سيتي الموسم الماضي قبل أن يتعرض لإصابة بقطع في الربط الصليبي للركبة في ديسمبر الماضي. وقال غوارديولا “أعتقد أنه بات قريبا من العودة”.
وأضاف “ربما يشارك لبعض الدقائق أمام جيرونا. لا أعرف ماذا سيحدث وسنسأل الطبيب لأنه غاب بكل تأكيد لفترة طويلة”. وتابع “لا نريد المخاطرة بأي شكل. يجب أن يكون قويا بكل تأكيد وهو صاحب إمكانيات كبيرة ويفيد أسلوبنا في اللعب”.
وسيبدأ سيتي مشواره في الدوري أمام برايتون آند هوف ألبيون السبت المقبل قبل أن يقيم معسكرا قصيرا في إسبانيا ويواجه فريق جيرونا وديا.
رغبة كبيرة
أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، رغبته في ضم الويلزي غاريث بيل في حال رغب بترك ريال مدريد الإسباني.
وقال مورينيو “إذا لعب بيل مستقبلا فهذا يعني أنه جزء من خطط المدرب والنادي، وأن من خططه وطموحاته أن يبقى هناك. في هذه الحال، لن أفكر بالموضوع”.
سيتي يبدأ مشواره في الدوري أمام برايتون آند هوف ألبيون السبت المقبل قبل أن يقيم معسكرا قصيرا في إسبانيا
وأضاف “إذا لم يكن من ضمن خطط النادي وصحت (الأنباء عن) أن لاعبا مثل بيل بات على عتبة المغادرة، سأحاول أن أكون في انتظاره على الجهة الأخرى (..) لكن إذا لعب الفترة المقبلة، ستكون تلك الإشارة الأوضح على أنه باق” في صفوف النادي الملكي الإسباني.
وانضم بيل (28 عاما) إلى ريال مدريد في 2013 قادما من توتنهام هوتسبر الإنكليزي في صفقة قياسية عالمية حينها وصلت قيمتها إلى 100.8 ملايين يورو.
إلا أن مسيرته مع النادي شابتها إصابات عدة، لا سيما في الموسم الماضي. وفي نهائي دوري الأبطال الذي أقيم على “أرض” بيل في كارديف، لم يشارك اللاعب سوى كبديل في المباراة التي فاز فيها ريال على يوفنتوس الإيطالي 4-1.
وفي ظل ما يتردد عن اهتمام ريال ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان بضم المهاجم الشاب لنادي موناكو بطل فرنسا كيليان مبابي، ألمحت تقارير صحافية إلى احتمال رحيل بيل عن ريال. إلا أن زيدان آثر الحديث عن تحسن الجاهزية البدنية لبيل، قائلا “المهم هو أن اللاعب بصحة جيدة. حظي بتمارين متواصلة معنا”.وأضاف “نهاية الموسم الماضي لم تكن سهلة بالنسبة إليه. غاب لنحو أربعة أشهر، إلا أنه على ما يرام الآن”، مؤكدا أن “المهم بالنسبة إلينا ليس ما يقوله مدرب آخر، بل ما يقوم به (بيل ) لصالحنا”.
ونشط يونايتد بشكل مكثف في سوق الانتقالات هذا الصيف، وأنفق نحو 150 مليون جنيه إسترليني لتعزيز صفوفه، نصفها تقريبا لضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من نادي إيفرتون الإنكليزي.
من جانب آخر ذكرت تقارير صحافية بريطانية أن أرسين فينغر مدرب أرسنال، مستعد للتخلي عن أحد مدافعيه هذا الصيف.
وقالت صحيفة “ذا صن”، إن المدرب الفرنسي لا يمانع في التخلي عن المدافع غابرييل باوليستا، إذا حصل على عرض مناسب.
اهتمام كبير
وأبدى فالنسيا اهتمامه بالحصول على خدمات المدافع البرازيلي. وأضافت “ذا صن” “غابرييل ليس موجودا في خطط فينغر للموسم الجديد في ظل تألق الإنكليزي الشاب روب هولدينغ في عمق دفاع الفريق اللندني”.
ودفع أرسنال 11.3 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع باوليستا (26 عاما) من فياريال عام 2015، والآن لا يمانع في الاستغناء عنه مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني.
ويأمل فينغر في أن يتمكن من بيع مجموعة من اللاعبين الذين لم يتمكنوا في الفترة الماضية من تثبيت أقدامهم بصفوف الفريق مثل كيران جيبس، كارل جينكنسون، لوكاس بيريز، وكالوم تشامبرز. كما أن أرسنال معرض لفقدان خدمات لاعبين آخرين مثل ثيو والكوت، جاك ويلشير وأوليفييه جيرو، الذي يحصل على اهتمام إيفرتون، في وقت يتمسك فيه النادي بخدمات سانشيز، أوزيل وتشامبرلين.
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