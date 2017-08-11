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المصنفة ايضاً في: منوعات, رياضة

صديقة مهاجم بيرنلى تتسبب فى رحيله إلى واتفورد

آخر تحديث: منذ 2 ساعة 29 دقيقة
المصدر: اليوم السابع
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 132
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ذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن فريق بيرنلى وافق على بيع مهاجمه الشاب أندرى جراى لنظيره واتفورد مقابل 18.5 مليون جنيه إسترلينى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما قضى موسمين بين صفوف بيرنلى.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن السبب المرجح لرحيل جراى هو أن سين دايش مدرب بيرنلى تورط فى مشكلة مع المطربة الشابة "لى آن بينوك" عضو فريق "ليتل ميكس" الغنائى البريطانى، وصديقة اللاعب الشاب.

 

بينوك كانت تقف فى المكان المخصص للجهاز الفنى أثناء إحدى التدريبات ولكن سين دايش نهرها وطلب منها أن تغادر هذا المكان، للحفاظ على تركيز لاعبيه، مما تسبب فى غضب اللاعب من مدربه، لذلك قرر الرحيل عن بيرنلى.

 

وسيكون جراى بذلك هو سابع صفقات ماركو سيلفا المدير الفنى الجديد لواتفورد، والذى تعاقد مع أكثر من لاعب استعداداً لخوض الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: اليوم السابع

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