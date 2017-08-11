ليفربول يجدد تأكيده بقاء كوتينيو في صفوفه

لندن - أ ف ب: جدد نادي ليفربول رابع الدوري الإنكليزي لكرة القدم اليوم (الجمعة) تأكيده على بقاء نجم خط وسطه الدولي فيليبي كوتينيو في صفوفه، مؤكداً أنه لن يباع بأي ثمن، في وقت ذكرت تقارير صحافية رفضه عرضاً بنحو 100 مليون يورو من برشلونة الإسباني.

ونشرت مجموعة «فينواي سبورتس غروب» الأميركية التي تملك ليفربول، بياناً أكدت فيه دعمها الكامل لمدرب الفريق الألماني يورغن كلوب، الذي أعرب عن رغبته في الإبقاء على نجمه البالغ 25 ربيعاً.

وأكدت المجموعة: «نود أن نكون واضحين في ما يتعلق بموقفنا تجاه احتمال انتقال فيليبي كوتينيو. القرار النهائي للنادي هو أنه لن يأخذ في الاعتبار أي عرض لفيليبي، وسيبقى دائماً لاعبا لفريق ليفربول لكرة القدم عندما ستنتهي فترة الانتقالات الصيفية»، في 31 آب (أغسطس) الجاري.

وكان كلوب أعلن الخميس أن لاعبه ليس للبيع، بغض النظر عن المبلغ الذي قد يكون برشلونة مستعداً لدفعه.

وقال في تصريح لقناة «سكاي» في ألمانيا: «نريد أن يكون لدينا أفضل فريق ممكن، وهذا يعني الحفاظ على اللاعبين الذين يلعبون في صفوفنا (...) ليفربول ليس فريقاً بحاجة إلى بيع أحد، وذلك ليس قابلاً للنقاش، لذلك ما يدفعونه في النهاية لا يهم».

وشدد على انه «من الناحية المالية، لا مبلغ محدداً يدفعنا إلى التخلي عن خدماته، أو مبلغ لنتركه يرحل».

وكان كوتينيو انتقل من إنتر الإيطالي إلى ليفربول عام 2013 مقابل 8,5 ملايين جنيه إسترليني (9,4 ملايين يورو)، وسجل له 42 هدفاً في 182 مباراة، وكان وقع في كانون الثاني (يناير) الماضي عقداً جديدا لمدة 5 أعوام.

ويرى مسؤولو برشلونة أن كوتينيو قادر على تعويض غياب نيمار في خط هجوم الفريق، الذي يضم أيضاً الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز، وأيضاً مساندة أندريس أنييستا (33 عاماً) في خط الوسط.