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برشلونة يفسد علاقة ديمبيلي بدورتموند
فرانكفورت - أ ف ب: كشف بوروسيا دورتموند الألماني الأحد أنه أبقى على إيقاف لاعب وسطه الفرنسي عثمان ديمبيلي «حتى إشعار آخر»، وذلك بسبب غيابه عن التمارين يوم الخميس، وسط تزايد الحديث عن احتمال انتقاله إلى برشلونة الإسباني.
وقال دورتموند في بيان: «قرر بوروسيا دورتموند الإبقاء على إيقاف اللاعب عثمان ديمبيلي عن تمارين الفريق حتى إشعار آخر».
وغاب ديمبيلي عن تمارين الخميس، أي في اليوم الذي أكد فيه دورتموند أنه رفض عرضاً من برشلونة بخصوص اللاعب الدولي الفرنسي البالغ 20 عاماً.
وقرر دورتموند في بادئ الأمر تغريم اللاعب واإيقافه حتى الإثنين، ما حرمه المشاركة في مباراة السبت ضد هواة ريلاشينغن - آرلن في الدور الأول من كأس ألمانيا، التي حسمها فريق المدرب الهولندي بيتر بوس 4-صفر، بفضل ثلاثية للغابوني بيار-ايميريك اوباميانغ.
لكنه قرر الآن تمديد عقوبة الإيقاف حتى إشعار آخر، وأكد المدير الرياضي ميكايل تسورك في بيان أن «تركيزنا الآن منصب على تحضيرات الفريق لمباراته الافتتاحية في الدوري الألماني ضد فولفسبورغ في عطلة نهاية الأسبوع الجاري»، مضيفاً: «بالتأكيد، يملك عثمان ديمبيلي خيار التمرن وحيداً». ويعتبر ديمبيلي من أهم المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية، ويشكل أحد أهداف برشلونة الساعي إلى تعويض رحيل البرازيلي نيمار إلى باريس سان جرمان في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.
وكشف دورتموند في بيان الخميس أن «ممثلي برشلونة قدموا عرضاً لا يتلاءم لا مع القيمة الكروية الاستثنائية للاعب، ولا مع الوضع الحالي لسوق الانتقالات الأوروبية»، مضيفاً: «حالياً، لا يجب انتظار انتقال اللاعب إلى نادي برشلونة، وحالياً (هذا الانتقال) هو أمر غير مرجح».
وكانت صحيفة «بيلد» الألمانية أفادت أن وفداً من برشلونة حضر إلى ألمانيا للتفاوض بشأن ديمبيلي مع دورتموند، إلا أن الأخير طلب مبلغ 150 مليون يورو للتخلي عنه، وهو ما اعتبره برشلونة مبالغاً به.
وإضافة إلى ديمبيلي، تشير التقارير إلى أن برشلونة مهتم أيضاً بضم البرازيلي فيليبي كوتينيو، على رغم أن الصحف الإنكليزية أشارت إلى أن ناديه الحالي ليفربول رفض عرضاً ثانياً من برشلونة لضمه، تقدر قيمته بنحو 100 مليون يورو.
ولم يخفِ ديمبيلي في تصريحات صحافية رغبته في اللعب مع برشلونة، قائلاً إن ذكر اسمه ضمن اللاعبين المرغوبين من برشلونة أمر «ممتع».
كما أنه ساهم في إذكاء نار الإشاعات هذا الأسبوع، عندما حذف اسم النادي الألماني وشعاره من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وانضم ديمبيلي الصيف الماضي إلى دورتموند قادماً من رين الفرنسي في مقابل 15 مليون يورو، ووقّع معه عقداً مدته خمسة أعوام.
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