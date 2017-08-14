ثلاثية ريال مدريد في السوبر الإسبانية تثير مخاوف برشلونة

وضع الفوز الثمين الذي حققه ريال مدريد على غريمه برشلونة في ذهاب كأس السوبر الإسبانية، برشلونة أمام مهمة صعبة للغاية من أجل انتزاع أول ألقاب الموسم الجديد، ولكن الأهم من ذلك هو أنه ألقى الضوء بشكل كبير على ضرورة التحرك السريع للنادي الكاتالوني في سوق الانتقالات.

تغلب ريال مدريد على مضيفه برشلونة 3-1 في مواجهة الكلاسيكو التي أقيمت على ملعب “كامب نو”، ليضع قدما على منصة التتويج بكأس السوبر، ويؤكد حاجة برشلونة إلى التحرك في سوق الانتقالات من أجل إنقاذ موسمه. وقال سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة عقب المباراة “الفريق بحاجة إلى صفقات جديدة، ليس بسبب هذه النتيجة فقط، وإنما نظرا لحاجته إلى إعادة البناء. بالتأكيد يجب إبرام صفقات”.

وتأمل إدارة برشلونة في حسم التعاقد مع لاعب خط الوسط البرازيلي باولينيو ومواطنه فيليبي كوتينيو والفرنسي عثمان ديمبيلي، خلال الأيام القليلة المقبلة، ولا يزال برشلونة يترنح في بحثه عن الحل المناسب لتعويض رحيل النجم البرازيلي نيمار إلى باريس سان جرمان الفرنسي. ولكن بغض النظر عن توقيت إيجاد الحلول، لا يتوقع أن ينجح برشلونة في الاستفادة من أي صفقة جديدة خلال المواجهة المرتقبة أمام غريمه ريال مدريد على ملعب “سانتياغو برنابيو” الأربعاء في إياب كأس السوبر.

معاناة برشلونة

برشلونة لا يزال يعاني في العمق، ولذلك كانت الحاجة ملحة إلى التعاقد مع الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب باريس سان جرمان الفرنسي، ليساند بوسكيتس في الارتداد المعاكس ويضبط إيقاع المباريات، ولكن بعد فشل الأمر، فإن البلوغرانا يحتاج إلى إتمام صفقة جان ميشيل سيري من نيس الفرنسي بأسرع وقت ممكن. غياب نيمار عن اللقاء، ربما، أثر قليلا بغلق طريقة من الطرق التي اتبعها برشلونة مؤخرا في بناء الهجمة، اعتمادا على سرعة ومهارة البرازيلي، ولكن وجوده لم يكن يمنع هدفي ريال مدريد لأنهما جاءا من العمق، كما أن الجيل الذهبي للبلوغرانا، من 2008 إلى 2013، اعتمد بصورة كبيرة على ثلاثي الوسط لبناء الهجمة. وخلال الأسبوعين المقبلين، لا يجب أن يفكر برشلونة في وضع بديل لنيمار كأولوية قصوى للفريق.

عزز ريال مدريد فرصته بشكل كبير في انتزاع أول ألقاب الموسم، حيث يبدو الملكي على بعد 90 دقيقة من التتويج بسابع ألقابه تحت قيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان الذي تولى المنصب قبل 20 شهرا فقط. وتتمثل المشكلة الوحيدة التي تواجه زيدان في مباراة الإياب، في الغياب المنتظر للنجم رونالدو الذي طرد خلال المباراة، حيث حصل على إنذار لخلع قميصه احتفالا بهدفه ثم حصل على الإنذار الثاني وطرد بداعي التحايل في السقوط داخل منطقة الجزاء للحصول على ضربة جزاء. وأوضحت الإعادة التلفزيونية أن رونالدو لم يتعمد السقوط وهو ما يمنح ريال مدريد فرصة جيدة في الاستئناف ضد طرده.

ولكن المشكلة الأكثر صعوبة تكمن في الدفعة التي وجهها رونالدو للحكم ريكاردو دي بورغوس بعد أن أشهر البطاقة الحمراء، حيث يمكن أن يواجه النجم البرتغالي عقوبة الإيقاف أربع مباريات في حالة إدانته بالسلوك العنيف ضد الحكم. وذكر الحكم دي بورغوس تصرف رونالدو في تقريره عن المباراة، حيث كتب “بمجرد أن أشهرت البطاقة الحمراء، قام اللاعب المذكور (رونالدو) بتوجيه دفعة خفيفة لي اعتراضا على القرار”.

وعندما يلتقي الفريقان إيابا في مدريد، يتطلع برشلونة إلى تحقيق الانتصار لرفع المعنويات في بداية الموسم، حتى لو كان الانتصار ليس كافيا لانتزاع كأس السوبر. كذلك يحمل الفوز أهمية كبيرة في ظل بذور الارتباك الداخلي التي ظهرت عقب المباراة مع توجيه المدير العام للنادي بيب سيغيورا أصابع اللوم لجيرارد بيكيه مدافع الفريق.

وكان بيكيه قد صرح خلال فترة الاستعداد للمباراة بأن لاعبي الفريق كانوا على علم برحيل نيمار قبل إتمام الصفقة بشهر، وهو ما أثار التساؤلات حول عدم وجود رد فعل من الإدارة. وأسكن بيكيه الكرة بالخطأ في شباك فريقه ليمنح ريال مدريد التقدم، وقال سيغيورا “المباراة تحولت بعد الهدف الأول. خطأ جيرارد كان محوريا حيث كنا مسيطرين طوال الشوط الأول ثم جاء الهدف ليحول مسار المباراة”.

برشلونة يأمل في حسم التعاقد مع البرازيليين باولينيو وكوتينيو والفرنسي عثمان ديمبيلي، خلال الأيام القليلة المقبلة

رغم ملامح الجدية التي علت قسمات وجه المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، عقب سقوط فريقه أمام غريمه التاريخي ريال مدري، إلا أنه رفض اعتبار نتيجة اللقاء كارثية وأكد وجود بعض الإيجابيات التي استفاد منها فريقه في هذه المباراة. ويرى المدير الفني الإسباني أن برشلونة لم يكن بعيدا عن الفوز بالمباراة، وقال “عندما كان التعادل يسيطر على نتيجة اللقاء سجلوا هدفا ثم هدفا آخر، لقد كنا قريبين في بعض اللحظات من الوصول إلى نتيجة 2-1، ولكن هذه هي تقلبات كرة القدم، عليك أن تكون حاسما وليس فقط الوصول إلى مناطق الخطورة”.

وأضاف “أعتقد أن الفريقين قدما مباراة رائعة، كل بطريقته الخاصة، الخطورة كانت تنشأ من هجماتهم المرتدة، إنهم يركضون جيدا في المساحات ومن هنا جاء الهدف الثاني الذي أضر بنا كثيرا”. وتابع فالفيردي قائلا “رغم ذلك لا أرى أي تأثير سلبي، إنها مجرد هزيمة وعلينا أن ننظر إلى الأمام، لقد حققنا نتيجة سيئة للغاية وأصبح المنافس المرشح الأول للفوز، نعترف بهذا، ولكن علينا أن نلعب مباراة ثانية”. واختتم قائلا “الهزيمة لا تروق لنا وخاصة أمام ريال مدريد، الآن نشعر ببعض الحزن وهذا أمر منطقي بعد هزيمة كتلك الهزيمة، ولكنها مسألة وقت حتى نعيد شحن بطارياتنا”. في الطرف المقابل قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إن فريقه سيقدم طعنا ضد الإنذار الثاني الذي حصل عليه لاعبه كريستيانو رونالدو لإدعاء التعرض للعرقلة. وقال زيدان في مؤتمر صحافي “قدمنا مباراة رائعة لكني منزعج من طرد رونالدو. ربما لم تكن ركلة جزاء لكن قرار الطرد كان قاسيا بعض الشيء، لا نستطيع تغيير الأمر لكننا سنحاول التأكد من مشاركته الأربعاء” في لقاء الإياب. ودافع سيرجيو راموس قائد ريال مدريد عن رونالدو. وقال “أعتقد أنه فقد توازنه ولم يتظاهر بالتعرض للعرقلة. سنطعن ضد القرار. ويجب تحليل الموقف بشيء من التفصيل”.

عقوبة قاسية

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف النجم البرتغالي لنادي ريال مدريد كريستيانو رونالدو خمس مباريات، وأوضح أن رونالدو أوقف مباراة بسبب نيله بطاقة صفراء ثانية، وأربع مباريات لدفعه الحكم ريكاردو دي بورغوس بنغويتكسيا كتعبير “عن استنكار” لقراره رفع هذه البطاقة بوجهه إثر ما اعتبره الحكم محاولة تحايل لنيل ركلة جزاء خلال المباراة التي انتهت بفوز ريال على مضيفه وغريمه برشلونة 3-1. وغرم رونالدو 3805 يورو وأمامه عشرة أيام ليتقدم بطلب استئناف.

وفي حال لم يستأنف ريال ورونالدو أو لم ينجحا في طلب الاستئناف، سيغيب البرتغالي عن لقاء إياب الكأس السوبر الأربعاء على ملعب “سانتياغو برنابيو”، وعن المباريات الأربع الأولى من الدوري. وسبق لريال أن أعرب عن نيته استئناف البطاقة الصفراء الثانية.