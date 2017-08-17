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مدربو «البوندسليغا» يرشحون بايرن للاكتساح مجدداً
برلين - أ ف ب: ينطلق (الجمعة) الموسم الجديد لبطولة ألمانيا في كرة القدم، وسط ترجيحات، حتى من مدربي الفرق المنافسة، بأن يحافظ بايرن ميونيخ على هيمنته التي أنتجت لقباً خامساً على التوالي الموسم الماضي.
ويخوض النادي البافاري (الجمعة) أولى مبارياته للموسم الجديد، عندما يستضيف باير ليفركوزن على ملعبه أليانز أرينا.
وفي استطلاع أجرته وكالة «سيد» الألمانية المرتبطة بوكالة «فرانس برس»، وشمل مدربي الفرق الـ18 المشاركة في البوندسليغا، أعربت الغالبية العظمى لمنافسي المدرب الإيطالي لبايرن كارلو أنشيلوتي (13 من أصل 17 مدرباً)، عن اعتقادها بأن النادي البافاري سيرفع كأس البطولة للمرة السادسة توالياً في ختام الموسم.
وقال مدرب كولن بيتر شتوغر: «أنا أرشح بايرن، إلا أن ذلك ليس محفوراً في الصخر»، مضيفاً: «إذا خسر أوساين بولت سباق 100 م، ربما يمكن لنادٍ آخر (غير بايرن) الفوز بلقب بطولة ألمانيا».
وكان شتوغر يلمح إلى خسارة أسطورة المضمار الجامايكي في سباق 100 م الذي هيمن عليه لأعوام، خلال منافسات بطولة العالم لألعاب القوى التي اختتمت (الأحد) بلندن، واكتفائه بالميدالية البرونزية.
وخلال العقد الماضي، أحرز بايرن لقب البطولة سبع مرات، وفي 2016-2017 أنهى النادي البافاري الموسم بفارق 15 نقطة عن وصيفه لايبزيغ الذي كان مفاجأة كرة القدم الألمانية العام الماضي.
ولا يخفي مسؤولو النادي البافاري أن اللقب هو ما يسعون اليه دائمين. وقال رئيس بايرن أولي هونيس في تصريحات أخراً: «معيارنا المطلوب هو إحراز لقب البوندسليغا».
وبحسب الاستطلاع الذي أجرته «سيد»، امتنع ثلاثة مدربين فقط عن تسمية النادي الذي يرشحونه لإحراز لقب الدوري الموسم المقبل، وهم مدرب بوروسيا دورتموند الهولندي بيتر بوس، ومدرب هوفنهايم يوليان ناغلسمان ومدرب شتوتغارت هانس وولف. أما المدرب الوحيد الذي رشح نادياً غير بايرن، فهو مدرب ليفركوزن هايكو هيرليخ الذي اعتبر أن دورتموند يتمتع بالأفضلية لإحراز لقبه الأول منذ 2011.
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