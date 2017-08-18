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ميلان المتجدد أبرز المرشحين لكسر هيمنة يوفنتوس
روما - أ ف ب: يسعى يوفنتوس، الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين في الأعوام الثلاثة الماضية، إلى إحراز لقبه السابع توالياً في الدوري الإيطالي لكرة القدم في الموسم الجديد الذي ينطلق هذا الأسبوع.
وفي ما يأتي نظرة على الفرق المرشحة لوضع حد لسيطرة لاعبي المدرب ماسيميليانو أليغري، التي يتقدمها ميلان المعزز الصفوف.
منذ انتقال ملكيته إلى مستثمرين صينيين في وقت سابق من هذه السنة، تغيّرت هوية ميلان، ونشط بشكل كبير في سوق الانتقالات الصيفية، لتعزيز تشكيلته بأسماء بارزة، في مقدمها مدافع يوفنتوس السابق ليوناردو بونوتشي، بهدف إحراز الدوري المحلي على الأقل.
وإضافة إلى بونوتشي، ضم المدرب فينتشنزو مونتيلا النجم البرتغالي الصاعد أندريه سيلفا (بورتو)، واقترب من الحصول على خدمات المهاجم الكرواتي نيكولا كالينيتش من فيورنتينا، كما سيتستعيد الفرنسي مباي نيانغ من واتفورد بعد إعارته الموسم الماضي.
وسيضيف التعاقد مع الأرجنتيني لوكاس بيليا من لاتسيو إلى صلابة خط وسط ميلان، إضافة إلى وجود الموهوب التركي هاكان جالهان أوغلو القادم حديثاً من باير ليفركوزن الألماني لزيادة فعالية خط الهجوم، والمهاجم العاجي القوي البنية فرانك كيسي.
وسيقود بونوتشي خطاً دفاعياً جديداً إلى جانب أليسو رومانيولي ولوكا أنطونيلي والقادم الجديد السويسري الدولي ريكاردو رودريغيز.
يذكر أن حارس مرمى ميلان المتألق جانلويجي دوناروما قرر البقاء في صفوف فريقه بعد توقيعه عقداً جديداً. وقد عاش إنتر ميلان موسماً سيئاً، إذ لم يمكث مدربه الهولندي فرانك دي بور على رأس الجهاز الفني سوى 85 يوماً، وحلّ بدلاً منه ستيفانو بيولي قبل أن يغادر بدوره أواخر الموسم، مع تدهور مستوى الفريق وتراجعه إلى المركز السابع في الترتيب، ويشرف على تدريبه حالياً لوتشانو سباليتي القادم من روما.
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