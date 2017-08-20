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موناكو يرضخ لمبامبي .. ويستعد لاستقبال «الملايين»
رضخ فريق موناكو، الذي كان يرفض رسمياً التخلي عن الفرنسي كيليان مبابي، لضغوط لاعبه الشاب (18 عاماً)، الذي يرغب في تغيير الأجواء، خلال الصيف الحالي. وذكرت صحيفة «لو جورنال دو ديمونش»، أن موناكو وافق على التفاوض مع باريس سان جرمان على صفقة مبابي، وأوضحت الصحيفة أن نائب رئيس موناكو، الذي كان يفضل أن يكون المشتري هو ريال مدريد، قرر التفاوض مع منافسه في الدوري الفرنسي، الذي يسعى للتعاقد مع مبابي مدة خمسة مواسم.
وأضافت الصحيفة، أن بنود العقد المحتمل تحددت بالفعل منتصف الأسبوع الماضي، بحضور المدير الرياضي لـ«بي إس جي»، أنتيرو هنريك الذي توجه إلى موناكو، على رغم أنه لم يجرِ الاتفاق حتى الآن على قيمة الصفقة. وأبرزت الصحيفة أن الطرفين يعلمان أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 180 مليون يورو، الأمر الذي قد يجعلها ثاني أغلى صفقة في التاريخ بعد أن دفع باريس سان جرمان 222 مليون يورو لبرشلونة مقابل ضم البرازيلي نيمار.
وكانت فرضية انضمام مبابي لريال مدريد هي المفضلة سواء بالنسبة إلى موناكو أم للاعب نفسه، لكن قيل إن اللاعب الفرنسي الشاب اشترط رحيل أحد نجوم خط الهجوم بالملكي وهو ما لم يحدث، على الأقل حتى الآن.
ويخطط نادي ريال مدريد الإسباني لمفاجأة الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم الملكي، خلال الأيام المقبلة، بناء على توصية من مواطنه زين الدين زيدان المدير الفني. وذكرت صحيفة «journal du dimanche» الفرنسية أن زيدان مقتنع بقدرات بنزيمة ويرغب في استمراره داخل «المرينغي»، ولذلك سيجدد عقده قريباً مدة عامين آخرين لينتهي عام 2021، إذ ينتهي عقده الحالي في 2019. وانضم بنزيمة لريال مدريد عام 2009 وحقق مع الملكي 14 لقباً، آخرها السوبر الإسباني، كما سجل 186 هدفاً، آخرها أمام برشلونة الأربعاء الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن بنزيمة تلقى عرضاً من فريق تيانجين الصيني في كانون الثاني (يناير) الماضي يحصل بموجبه على راتب سنوي يصل إلى 50 مليون يورو، إلا أن اللاعب تمسك بالبقاء في قلعة «سانتياغو بيرنابيو».
كما أكدت الصحيفة أن زيدان أيضاً سيجدد عقده حتى 2020، بعد الإنجازات التي حققها مع المرينجي خلال عام ونصف العام، بتحقيقه 7 بطولات من أصل 9 ألقاب نافس عليها، ليصبح ثالث أفضل مدرب في تاريخ النادي الملكي.
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