ليفربول يعود إلى صفوة الكبار في دوري أبطال أوروبا

عاد ليفربول الإنكليزي المتوج خمس مرات آخرها في عام 2005، فورا إلى نادي الكبار في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بفوزه الساحق على ضيفه هوفنهايم الألماني بـ(4-2) في إياب الدور الفاصل.

فاز ليفربول الإنكليزي على فريق هوفنهايم 4-2 في مباراة الإياب بالدور التمهيدي الأخير، ليتغلب على منافسه الألماني 6-3 في مجموع المباراتين، ويضمن مكانا له في دور المجموعات بالبطولة الأوروبية. ويعود الفريق الإنكليزي إلى دور المجموعات للمرة الأولى منذ موسم 2014-2015، والثانية منذ 2010.

وسجل لليفربول الألماني إيمري تشان والمصري محمد صلاح والبرازيلي فيرمينيو، ولهوفنهايم مارك أوث وساندرو فاغنر. وقد فاز ليفربول ذهابا على أرض منافسه 2-1.

وتأهل أيضا لدور المجموعات كل من سسكا موسكو الروسي وسبورتينغ لشبونة البرتغالي وإبويل نيقوسيا القبرصي وقره باخ الأذربيجاني. وكانت فرق سلتيك الأسكتلندي ونابولي الإيطالي وإشبيلية الإسباني وأولمبياكوس اليوناني وماريبور السلوفيني قد حجزت بطاقاتها إلى دور المجموعات.

وانضمت الفرق العشرة المتأهلة من الدور الفاصل إلى الـ22 فريقا التي تأهلت مباشرة لدور المجموعات نتيجة ترتيبها في دوريات بلادها. وتنتقل الفرق العشرة الخاسرة في الدور الفاصل إلى الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”.

وبات ليفربول خامس فريق إنكليزي في دور المجموعات من البطولة الأوروبية الأم بعد تشلسي وتوتنهايم ومانشستر سيتي أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الممتاز الموسم الماضي، ومانشستر يونايتد بطل مسابقة “يوروبا ليغ”.

كلوب، مدرب ليفربول، يتوقع أن تسهم المشاركة في أبطال أوروبا في خانة مساعدة الفريق على ضم لاعبين جيدين

وحل ليفربول في المستوى الثالث إلى جانب نابولي وتوتنهام وأولمبياكوس وبازل السويسري وإندرلخت البلجيكي وروما الإيطالي وبشيكتاش التركي.

وجاء تأهل ليفربول رغم استمرار غياب صانع ألعابه البرازيلي فيليبي كوتينيو عن صفوفه هذا الموسم على الصعيدين المحلي والأوروبي بسبب إصابة في ظهره، لكنه لا يزال محط اهتمام برشلونة الإسباني الذي قدم له عرضا ثالثا وصل إلى نحو 125 مليون يورو. ويسعى برشلونة إلى تعويض انتقال المهاجم البرازيلي الآخر نيمار إلى باريس سان جرمان.

وتأهل أيضا سبورتينغ لشبونة البرتغالي باكتساحه مضيفه ستيوا بوخارست الروماني بخمسة أهداف لسيدو دومبيا وماركوس خافيير أكونيا وجيلسون مارتينيز وباس دوست ورودريغو باتاغليا مقابل هدف لجونيور مورايس.

وكان الفريقان قد تعادلا ذهابا 0-0. وحسم سسكا موسكو الروسي تأهله إلى دور المجموعات بعد أن جدد فوزه على ضيفه يونغ بويز السويسري بهدفين لجورجي سشينيكوف والآن دزاغويف، بعد أن فاز ذهابا خارج ملعبه 1-0.

ولحق إبويل نيقوسيا القبرصي بركب الفرق المتأهلة بتعادله مع مضيفه سلافيا براغ سلبا، بعد أن فاز على أرضه ذهابا 2-صفر، وقره باخ الأذربيجاني برغم خسارته أمام مضيفه كوبنهاغن الدنماركي بهدف لسانتاندر (45) وبافلوفيتش (66) مقابل هدف لندولفو (63). وجاء تأهل قره باخ لأنه سجل هدفا خارج أرضه، إذ فاز ذهابا 1 - 0.

وتوقع يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنكليزي، أن تسهم المشاركة في دوري أبطال أوروبا، في خانة مساعدة الفريق على ضم لاعبين جيدين. وأضاف كلوب خلال مؤتمر صحافي عقب اللقاء “هذا سيكون له تأثيره الكبير على سوق الانتقالات، خاصة إذا واصلنا القيام بذلك بشكل أكثر اعتيادا”.

وتابع “إذا تحدثت إلى أي لاعب فإنك ستجد أن الجميع (يذكر ذلك)”. وكان أبرز اللاعبين الذين ضمهم الفريق في فترة الانتقالات الحالية، الجناح المصري محمد صلاح، قادما من روما الإيطالي، في يونيو. وضم ليفربول أيضا المدافع أندرو روبرتسون والمهاجم دومينيك سولانكي إلى صفوفه.

ميزة المشاركة الأوروبية

يعتقد كلوب أن للمشاركة في دوري الأبطال ميزتين، لأن كبار اللاعبين، الذين يختارون دوما اللعب للأندية وفقا لمشاركتها في البطولات، سيكونون على استعداد للانتقال إلى ليفربول، إضافة إلى تمكن الفريق من الاحتفاظ بكبار النجوم.

من جانب آخر أكد الفرنسي أرسين فينغر مدرب أرسنال أن مهاجمه التشيلي أليكسيس سانشيز بات جاهز للعودة إلى المباريات، وذلك قبل القمة التي تجمع الفريق بمضيفه ليفربول الأحد في المرحلة الثالثة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وغاب سانشيز عن المباريات الثلاث لفريقه هذا الموسم حتى الآن بسبب إصابة في عضلات البطن. ويبقى عام واحد من عقد سانشيز ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين لتمديده حتى الآن، وفي حال لم يحصل ذلك فإن اللاعب سيصبح حرا في نهاية الموسم المقبل في ظل اهتمام عدد من الأندية به كمانشستر سيتي وتشيلسي. وقال فينغر، الذي أكد مرارا أن اللاعب ليس للبيع “أليكسيس عمل بجهد للعودة مجددا وقد بات جاهزا”.

يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنكليزي، توقع أن تسهم المشاركة في دوري أبطال أوروبا، في خانة مساعدة الفريق على ضم لاعبين جيدين

وتابع “لم يلعب منذ فترة طويلة ولذلك سأقرر ماذا سأفعل به، ولكنه يبدو جاهزا للعب”. وغاب سانشيز عن المباراتين الأوليين في الدوري حيث فاز أرسنال في الأولى على ليستر سيتي 4-3 وخسر في الثانية أمام ستوك سيتي 1-0.

وفي حين أن أندية كثيرة أبقت عددا من النجوم المطلوبين في سوق الانتقالات التي تقفل في نهاية الشهر الجاري، على مقاعد البدلاء في بداية الموسم، فإن فينغر ليس قلقا بشأن إمكان رحيل سانشيز.

مهمة سهلة

في سياق متصل يستهل مانشستر يونايتد حملة الدفاع عن لقبه بطلا لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة على أرضه ضد بورتون ألبيون من الدرجة الأولى، حسب القرعة التي سحبت الخميس في العاصمة الصينية بكين وأسفرت عن أربع مواجهات بين أندية الدوري الممتاز.

وأقيمت قرعة الدور الثالث الذي تبدأ فيه الأندية المشاركة في المسابقتين القاريتين مشوارها فيه، في بكين بهدف تعزيز شعبية الكرة الإنكليزية في القارة الآسيوية، ولا سيما هذه المسابقة التي أصبحت لها شركة راعية جديدة وهي “كاراباو” التايلاندية لمشروب الطاقة التي وقعت عقدا مع رابطة الدوري لثلاثة أعوام.

ومن المتوقع ألا يواجه يونايتد صعوبة في تخطي عقبة منافس خسر في ثلاث من مبارياته الأربع الأولى في دوري الدرجة الأولى، ولا سيما في ظل المستوى الذي ظهر به فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في مستهل الدوري الممتاز حيث فاز في مباراتيه الأوليين بنتيجة واحدة 4-0، وذلك للمرة الأولى منذ موسم 1907-1908.

وستكون المواجهة الأبرز في الدور الثالث بين ليفربول وليستر سيتي بطل الدوري في الموسم قبل الماضي على ملعب الأخير، فيما يحل جار يونايتد مانشستر سيتي ضيفا على وست بروميتش ألبيون، على أن يواجه تشيلسي فريق نوتنغهام فورست (أولا)، وأرسنال بطل الكأس مع دونكاستر روفرز (ثانيا).