أسنسيو.. مستقبل الريال وحاضره

مدريد - أ ف ب: عوض الإسباني الشاب ماركو أسنسيو غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الموقوف، عندما سجل ثنائية ناديه ريال مدريد في مرمى ضيفه فالنسيا (2-2) في المرحلة الثانية من بطولة إسبانيا في كرة القدم، فحظي بإشادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان بعدما أظهر قدرته على ملء فراغ أفضل لاعب في العالم.

وعلى رغم أن أسنسيو (21 عاماً) لم يأت للنادي الملكي بالنتيجة المأمولة في المراحل الأولى من حملة الدفاع عن اللقب المحلي، إلا أنه أنقذه من خسارة محرجة، لاسيما في ظل غياب رونالدو (32 عاماً) الموقوف خمس مباريات، إثر دفعه الحكم في ذهاب الكأس السوبر الإسبانية أمام برشلونة في آب (أغسطس) الجاري.

وافتتح أسنسيو التسجيل لريال في الدقيقة العاشرة بكرة أرسلها مقوسة قوية إلى الزاوية اليمنى لمرمى فالنسيا. وبعدما سجل الأخير هدفين بالتساوي بين الشوطين الأول والثاني، تمكن أسنسيو قبل سبع دقائق من النهاية من تحقيق التعادل من ركلة حرة مباشرة، أعادت إلى الأذهان الركلات القوية والدقيقة التي ينفذها رونالدو.

وكانت هذه المرة الأولى التي يسجل فيها أسنسيو هدفاً لريال من ركلة حرة مباشرة، وذلك في محاولته الثانية فقط.

وعلق زيدان على النتيجة بالقول: «خسرنا نقطتين، وهذه ليست نتيجة جيدة، لكن مثل هذا الأمر يعد جزءاً من كرة القدم، ومما قد نراه طوال الموسم. هذا الأمر قد يحصل».

إلا أنه أشاد بأسنسيو القادم من مايوركا الإسباني عام 2015، قبل إعارته لموسم واحد إلى إسبانيول. وقال زيدان إن الشاب الإسباني «يقدم الكثير من المتعة للجميع»، مضيفاً: «أنا سعيد، هو لا يفاجئ أحداً، إنه يتطور، ويظهر أن ريال مدريد قام بالخيار الصحيح عندما ضمه».

وشكلت نتيجة مباراة الأحد أول إنذار مبكر لريال بطل إسبانيا وحامل لقب دوري أبطال أوروبا، بعد بداية موسم مثالية تمثلت بالفوز مرتين على برشلونة في الكأس السوبر (3-1 ذهاباً و2-صفر إياباً)، وفوز في افتتاح الدوري على ديبورتيفو لا كورونيا بثلاثية نظيفة.

وعلى رغم أن ريال يواصل تحقيق سلسلة مذهلة تتمثل بتسجيل هدف على الأقل في مباراته الـ70 على التوالي، إلا أنه واجه ضد فالنسيا، فريقاً منظماً نجح في اقتناص الفرص، في مقابل إضاعة لاعبي النادي الأبيض فرصاً عدة، لاسيما الفرنسي كريم بنزيمة. وفي غياب رونالدو وابتعاد الويلزي غاريث بايل وإيسكو عن مستواهما المعهود، تحمل أسنسيو الذي نشأ في الفئات العمرية لنادي مايوركا قبل الانتقال إلى إسبانيول، العبء الهجومي لريال.

ولقي أداء اللاعب الشاب إشادة من زملائه، وقال المدافع داني كارفاخال في تصريحات بعد المباراة: «لا شك في أن أسنسيو بات (يمثل) حاضر ريال مدريد، وليس مستقبله».

وفي الأيام الأخيرة، تردد اسم أسنسيو كأحد اللاعبين الذين يهتم نادي أرسنال الإنكليزي بضمهم قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية في 31 آب (أغسطس)، وإنه مستعد لدفع 75 مليون جنيه أسترليني، إلا أن الأداء المتصاعد للشاب الإسباني، الذي بدأت تظهر ملامحه في المراحل الأخيرة للموسم الماضي، قد يجعل من تخلي ريال عنه حالياً أمراً شبه مستحيل.

ونقل الموقع الإلكتروني للنادي الملكي عن أسنسيو قوله بعد مباراة الأحد: «دائماً ما أقدم أفضل ما لدي. سجلت مرتين إلا أن ذلك لم يكن كافياً أشعر بأني ذو أهمية، كما نحن جميعاً. نحن وحدة، ولا يوجد مواقع (أساسية) مضمونة وبدلاء».