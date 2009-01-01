ليفربول يضم الغيني كيتا

لندن - أ ف ب - توصل نادي ليفربول الإنكليزي إلى اتفاق مع لايبزيغ الألماني لضم لاعب الوسط الدفاعي الغيني نابي كيتا في صيف 2018، في صفقة قياسية للنادي الإنكليزي قدرت بـ48 مليون جنيه إسترليني.

وأعلن النادي الإنكليزي في بيان أول من أمس (الثلثاء): «يؤكد نادي ليفربول أنه توصل إلى اتفاق مع لايبزيغ بشأن الانتقال المستقبلي لنابي كيتا».

وأضاف النادي الأحمر أن كيتا (22 عاماً و25 مباراة دولية) «سينتقل إلى أنفيلد في 1 تموز (يوليو) 2018»، بعد انتهاء الموسم الحالي، في صفقة مقدرة بـ48 مليون جنيه (62 مليون دولار، 51,9 مليون يورو).

وسجل كيتا 8 أهداف في 31 مباراة مع لايبزيغ في الدوري الألماني لكرة القدم الموسم الماضي، مساهماً في حلول فريقه اليافع في المركز الثاني وتأهله مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا.

وأشارت شبكة «بي بي سي» وصحيفة «ذي تايمز»، إلى أن ليفربول وافق على دفع قيمة بند فسخ عقد كيتا مع ناديه والبالغة 51,9 مليون يورو، بيد أن وكالة «سيد» الرياضية الألمانية المرتبطة بوكالة «فرانس برس»، ذكرت أن قيمة الصفقة ستصل إلى 70 مليون يورو، نظراً إلى أن ليفربول دفعا مبلغاً إضافياً لضمان قدوم كيتا بعد سنة.

وقال اللاعب: «يسعدني التوصل إلى اتفاق سيسمح لي بالانضمام إلى ليفربول الصيف المقبل، عندها سأصبح جزءاً من مشروع يثير حماستي بشكل كبير»، يقوده المدرب الألماني يورغن كلوب.

وتابع: «التزامي للايبزيغ يبقى مطلقاً في الوقت المتبقي لي مع النادي (...) يمكنني الآن التركيز على مساعدة لايبزيغ لتحقيق أمور رائعة هذا الموسم. حتى الانضمام إلى فريقي الصيف المقبل، سأبقى مشجعاً له من مسافة بعيدة».

وكان كيتا صاحب اللياقة البدنية القوية هدفاً لليفربول وكلوب منذ فترة، علماً بانه بدأ مسيرته مع فريق هورويا المحلي قبل الانتقال إلى إيستر الفرنسي، أمضى بعدها موسمين مع ريد بول سالزبورغ النمسوي، قبل الانتقال في 2016 إلى لايبزيغ المملوك أيضاً من شركة ريد بول لمشروبات الطاقة.