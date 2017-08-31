اليابان تتأهل إلى المونديال للمرة السادسة

طوكيو - أ ف ب: ضمنت اليابان تأهلها إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقررة في روسيا عام 2018، للمرة السادسة في تاريخها، بفوزها على ضيفتها أستراليا (2-صفر) ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة، الخميس في سايتاما، وسجل تاكوما اسانو (41) ويوسوكي ايديغوتشي (83) هدفي منتخب «الساموراي الأزرق» الذي سيخوض النهائيات للمرة السادسة على التوالي منذ 1998.

ورفعت اليابان رصيدها إلى 20 نقطة من 9 مباريات في صدارة المجموعة الثانية، بفارق 4 نقاط عن السعودية واستراليا، وذلك قبل جولة على ختام الدور الثالث الحاسم، واستهلت اليابان مشاركاتها بكأس العالم في 1998 ولم تغب عن الحدث العالمي منذ حينها، علماً بأنها بلغت دور الـ16 مرتين، على أرضها في 2002 وفي جنوب أفريقيا 2010، ويتأهل بشكل مباشر إلى المونديال أول وثاني كل من المجموعتين، بينما يخوض صاحبا المركز الثالث في المجموعتين ملحقاً آسيوياً، يواجه الفائز به رابع كونكاكاف، وفي الجولة الأخيرة الثلثاء المقبل، تلعب أستراليا مع تايلاند والسعودية مع اليابان والعراق مع الإمارات.

وباتت اليابان رابع منتخب يبلغ النهائيات، بعد روسيا المضيفة، البرازيل متصدرة تصفيات أميركا الجنوبية وإيران بطلة المجموعة الآسيوية الأولى، وغاب عن أستراليا لاعب وسطها أرون موي بداعي المرض كما افتقدت قائدها ميلي يدينياك المصاب، فيما جلس المهاجم المخضرم تيم كاهيل على مقاعد البدلاء، قبل أن يدفع به المدرب اينج بوستيكوغلو في آخر ثلث ساعة.

وعلى رغم قرار المدرب الفرنسي البوسني الأصل وحيد خليلودزيتش ترك نجوم اليابان شينجي كاغاوا وكيسوكي هوندا وشينجي أوكازاكي خارج التشكيلة الأساسية، نجح المهاجم الشاب تاكوما أسانو المعار من أرسنال الإنكليزي إلى شتوتغارت الألماني، في افتتاح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول.

واستغل اسانو (22 عاماً) عرضية ساقطة جميلة ليوتو ناغاتومو لاعب إنتر الإيطالي، تلقفها من اللمسة الأولى في شباك الحارس مارت راين (41)، مسجلاً هدفه الدولي الثالث.

وشهد الشوط الثاني فرصا متبادلة للطرفين، قبل أن يحسم اليابانيون المباراة بهدف ثان حمل توقيع لاعب الوسط يوسوكي إيديغوتشي (21 عاماً) بتسديدة رائعة من حدود المنطقة (82).