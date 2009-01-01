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البرازيل تحسم الصدارة والأرجنتين تكتفي بنقطة
مونتيفيديو - أ ف ب: حسم المنتخب البرازيلي صدارة مجموعة أميركا الجنوبية في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، بعدما حقق فوزه الـ11 توالياً وجاء على حساب ضيفه الاكوادوري 2-صفر، فيما اكتفى المنتخب الأرجنتيني بنقطة من مباراته ومضيفه الأوروغوياني بالتعادل معه صفر- صفر في الجولة الـ15، ويدين المنتخب البرازيلي الذي كان ضامناً لتأهله إلى النهائيات منذ الجولة السابقة، بفوزه الجديد بقيادة المدرب تيتي الى باولينيو وفيليبي كوتينيو اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 69 و76 خلال المباراة التي أقيمت في بورتو اليغري.
ورفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى 36 نقطة في الصدارة بفارق 11 نقطة عن اقرب ملاحقيه قبل ثلاث جولات على نهاية التصفيات، ما جعله يضمن الصدارة في حين أن التنافس على بطاقات التأهل المباشر الثلاث المتبقية ما زال محتدماً تماماً بسبب تعادل كولومبيا وخسارة تشيلي، وهو الأمر الذي لم تستغله الأرجنتين لأنها اكتفت بدورها بنقطة التعادل مع مضيفتها الأوروغواي في مونتيفيديو.
وبقيت كولومبيا بالمركز الثاني برصيد 25 نقطة وبفارق نقطة أمام الأوروغواي الثالثة بتعادلها السلبي خارج ملعبها مع فنزويلا، فيما أصبحت الأرجنتين (23 نقطة) على المسافة ذاتها من تشيلي في المركز الخامس بفارق الأهداف، وذلك بعد الهزيمة الثقيلة التي مني بها أبطال كوبا اميركا على ارضهم في سانتياغو أمام الباراغواي بثلاثية سجلها ارتورو فيدال (24 بالخطأ في مرماه) وفيكتور كاسيريس (55) وريتشارد اورتيس (3+90).
ودخلت الباراغواي بهذا الفوز في الصراع مجدداً على احدى البطاقات المباشرة أو المركز الخامس الذي يخول صاحبه خوض ملحق قاري ضد بطل مجموعة اوقيانيا، اذ تتخلف بفارق نقطتين عن تشيلي والأرجنتين كما حال البيرو التي تغلبت بدورها على ضيفتها بوليفيا بهدفين لاديسون فلوريس (56) وكريستيان كويفا (60)، في مقابل هدف لخيلبرت الفاريس (72)، وتقام الجولة الـ16 الثلثاء المقبل، إذ تتواجه كولومبيا مع البرازيل، والأرجنتين مع فنزويلا، وبوليفيا مع تشيلي، والباراغواي مع الأوروغواي، والإكوادور مع البيرو.
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