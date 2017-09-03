ألمانيا تتخطى تشيخيا وتقترب من النهائيات

براغ - أ ف ب: اقتربت ألمانيا بطلة العالم أكثر من التأهل إلى نهائيات كأس العالم في كرة القدم، بعد عودتها بنقاط صعبة من أرض تشيخيا (2-1)، في التصفيات الأوروبية لمونديال روسيا 2018.

ورفعت ألمانيا التي حققت فوزها السابع على التوالي رصيدها إلى 21 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أرلندا الشمالية التي تخطت مضيفتها المتواضعة سان مارينو (3-صفر). وتستضيف ألمانيا النروج الإثنين في شتوتغارت، باحثة عن ضمان التأهل بحال فوزها وفشل أرلندا الشمالية بتحقيق الفوز على ضيفتها تشيخيا، وهذه المباراة الأولى لألمانيا، بطلة العالم 4 مرات، في هذا الموسم الذي يختتم بنهائيات المونديال الصيف المقبل.

على ملعب «ايدن أرينا» في براغ، افتتح التسجيل لألمانيا تيمو فيرنر مبكراً بتسديدة أرضية من داخل المنطقة بعد تمريرة من صانع الألعاب مسعود أوزيل (4)، وفي وقت كان «ناسيونال مانشافت» يتجه لحصد النقاط، باغته فلاديمير داريدا بتسديدة بعيدة رائعة من نحو 25 متراً انفجرت في سقف مرمى الحارس مارك - اندريه تير شتيغن (78)، واستعادت ألمانيا تقدمها من ركلة حرة لطوني كروس هبطت وسط المنطقة على رأس المدافع ماتس هوملس، الذي تابعها بذكاء في المقص الأيسر لمرمى تشيخيا (88).

وغاب عن تشكيلة المدرب يواكيم لوف الجناح سيرج غنابري، ولاعب وسط يوفنتوس الإيطالي سامي خضيرة بسبب الإصابة، وعاد المهاجم توماس مولر ولاعب الوسط كروس والمدافع هوملس الغائبون عن كأس القارات التي توجت ألمانيا بلقبها.

ويتأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى النهائيات، بينما سيكون على أفضل ثمانية منتخبات حلت ثانية في المجموعات التسع خوض ملحق فاصل لحسم البطاقات الأربع المتبقية.

وفي المباراة الثانية، حققت أرلندا الشمالية فوزاً متأخراً على سان مارينو بثلاثية حملت توقيع جوش ماغينيس (70 و75) وستيفن ديفيس (77 من ركلة جزاء)، وفازت النروج على ضيفتها أذربيجان 2-صفر بهدفي جوشوا كينغ (32 من ركلة جزاء) ورشاد فرهاد صاديقوف (60 خطأ في مرمى فريقه)، لتقتنص منها المركز الرابع بفارق الأهداف.