- العلماء يستعينون بالديدان لتحديد أعمار البشر
- توقعات الأبراج ليوم September 5, 2017
- 10 سيناريوهات لنهاية العالم كما يراها الحاصلون على "نوبل"
- تعاظم قوة حزب الله يقود مناوئيه بلبنان إلى حمل السلاح مجددا
- هجوم سعودي عنيف على «حزب الله» ... والبواخر: «صفقة» مريبة بالتراضي
- إيران تستعجل تطبيع علاقة لبنان مع النظام السوري
- ترحيل «الدواعش» اتفاق «حزب الله»والنظام ولبنان ليس طرفاً في آلية تنظيم انتقالهم
- اللواء إبراهيم يُحذّر من «الخلايا النائمة» و«الذئاب المنفردة»
- هل الرئيس الحريري في «ورطة» مع الاميركيين ؟
- بدون تعليق
- هذه الطيور المغردة خارج السرب
- مواجهة الذي قتل زوج عمته!
- تعويل على الرياض وطهران لحل أزمات المنطقة
- إذا كانت المُخابرات الإسرائيليّة رَصدت رحلة السيّد نصر الله السريّة إلى دِمشق.. فلماذا لم تُقدم على اغتياله أُسوةً بقادة المُقاومة الآخرين؟ ولماذا ارتدى ملابس رجال الأعمال مثلاً؟ وهل حَلق لِحيته ووضع عَمامته جانبًا؟
- أيّ عراق للأكراد؟
- كوستا خارج تشكيلة تشلسي ويونايتد
- بدون تعليق
- الموسوي: كلام الحريري في باريس شخصي ولا يمثل الحكومة!
- «موسوعة شهداء الكنائس المشرقية»: فِعلُ رجاءٍ بصناعةِ أمجادٍ آتية!
- السنة الدراسية بين «الطوارئ» والإنعاش... وموقف للراعي اليوم
- قرار عون: تنسيق مع سوريا لإعادة النازحين الآن
- كيم الثالث يكمل اللعب بين الكبار
- هل من فذلكة لإنقاذ السلسلة من دون أعباء الضرائب الجديدة؟
- الجيش السوري يحتشد شرقا لكسر حصار دير الزور
- خطأ بإيران يبخر أحلام النساء في مشاهدة مباراة لكرة القدم
خطأ بإيران يبخر أحلام النساء في مشاهدة مباراة لكرة القدم
أعلنت السلطات الإيرانية، الاثنين أن بطاقات الحضور لمباراة إيران وسوريا ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2018، بيعت للنساء عن طريق الخطأ.
ومنذ قيام الجمهورية الإسلامية في العام 1979، منعت السلطات حضور النساء منافسات رياضية أبرزها كرة القدم والمصارعة.
وبعدما طرحت السبت بطاقات المباراة المقررة غدا الثلاثاء ضمن الجولة العاشرة لمنافسات المجموعة الآسيوية الأولى، فوجئت الإيرانيات بوجود خانة لهن عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد الإيراني لكرة القدم وذلك وفقا لما أوردته "أ ف ب".
وتم تداول وسم "#لدي_بطاقة" بالفارسية عبر موقع "تويتر"، حيث أعربت إيرانيات عن سعادتهن بحضور مباراة كرة قدم للمرة الأولى، رغم إشارة عدد منهن إلى أن شراء التذكرة لم يكن لشغف باللعبة، بقدر ما هو رغبة في خوض غمار تجربة الحضور في الملعب.
ونقلت صحيفة "شهروند" الإيرانية عن زهراء جعفر زادة قولها: "شعرت بأنني في حال لم أسجل اسمي (وقطع تذكرة)، سأضيع على نفسي حضور حدث مهم"، على رغم تأكيدها أنها لا تتابع كرة القدم.
إلا أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم سارع الاثنين إلى التأكيد في بيان "عدم وجود مخطط للسماح بحضور النساء في ملعب آزادي (في طهران) لمتابعة مباراة سوريا وإيران"، عازيا ما حصل إلى "خطأ تقني".
وأضاف أنه سيقوم بإلغاء البطاقات التي بيعت لسيدات، وإعادة ثمنها.
وضمن المنتخب الإيراني بلوغ نهائيات المونديال الذي سيقام السنة المقبلة في روسيا، بينما تدخل سوريا على خط المنافسة الجدية لنيل بطاقة التأهل المباشر أو خوض الملحق الآسيوي المؤهل، سعيا للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخها.
وتتيح السلطات للنساء متابعة بعض المنافسات الرياضية، إلا أن ذلك قد يتبدل بشكل غير متوقع. ففي عام 2014، فاجأت السلطات النساء بمنع حضور مباريات الكرة الطائرة، رغم أن هذا المنع تم الحد منه بعض الشيء في الفترة الماضية، إذ بات يسمح لهن حضور بعض المنافسات بشرط الجلوس في منطقة خاصة بالمدرجات.
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- كوستا خارج تشكيلة تشلسي ويونايتد
- خطأ بإيران يبخر أحلام النساء في مشاهدة مباراة لكرة القدم
- إيسكو يوجع الطليان ويعبد الطريق أمام إسبانيا
- ألمانيا تتخطى تشيخيا وتقترب من النهائيات
- البرازيل تحسم الصدارة والأرجنتين تكتفي بنقطة
- اليابان تتأهل إلى المونديال للمرة السادسة
- مواجهات حاسمة للعرب في التصفيات الأفريقية لمونديال 2018
- كوريا تحت الضغط وفرصة سانحة أمام أستراليا
- ليفربول يضم الغيني كيتا
- أسنسيو.. مستقبل الريال وحاضره
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)