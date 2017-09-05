ألمانيا وإنكلترا بثبات نحو النهائيات

شتوتغارت (ألمانيا) - أ ف ب: وضع المنتخب الألماني حامل اللقب قدماً في نهائيات مونديال روسيا 2018 بعد فوزه الاستعراضي على ضيفه النروجي (6-صفر)، فيما حسم المنتخب الإنكليزي مواجهته المفصلية مع ملاحقه السلوفاكي (2-1) في الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية.

في المجموعة الثالثة وعلى ملعب «مرسيدس بنز أرينا» في شتوتغارت، استعرض المنتخب الألماني، ودك شباك ضيفه النروجي بسداسية بعد مباراة هيمن عليها بشكل كامل، خلافاً لمباراة الجولة السابقة يوم الجمعة عندما عانى للفوز على مضيفه التشيخي (2-1)، وحافظت ألمانيا على سجلها المثالي في التصفيات بتحقيقها فوزها الثامن من أصل ثماني مباريات، وأصبحت بالتالي بحاجة إلى نقطة من مباراة الجولة قبل الأخيرة في الخامس من الشهر المقبل ضد ملاحقتها أرلندا الشمالية التي أجلت تأهل أبطال العالم بفوزها الإثنين على ضيفتها تشيخيا (2-صفر)، سجلهما جوني إيفانز (28) وكريس برانت (41).

ورفع فريق المدرب يواكيم لوف الذي انتقد أداء رجاله في الجولة الماضية واعتبر بلاده «محظوظة» لتحقيقها الفوز على تشيخيا، إلى 24 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن أرلندا الشمالية التي تبدو في طريقها للحصول على بطاقة الملحق المخصص لأفضل ثمانية منتخبات وصيفة في المجموعات التسع، كونها تتقدم بفارق 6 نقاط عن أذربيجان الفائزة في هذه الجولة على سان مارينو المتواضعة (5-1).

وفي المجموعة السادسة وعلى ملعب «ويمبلي» في لندن، ابتعدت إنكلترا في الصدارة بعدما حولت تخلفها أمام ضيفتها سلوفاكيا إلى فوز مفصلي (2-1)، وأصبح فريق المدرب غاريث ساوثغايت بحاجة إلى نقطتين فقط من الجولتين الأخيرتين اللتين تجمعاه بسلوفينيا في ويمبلي وليتوانيا في فيلنيوس، لكي يضمن بطاقة التأهل المباشر عن هذه المجموعة.