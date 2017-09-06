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المصنفة ايضاً في: رياضة, منوعات

«الفخذ» يغيب دي ماريا

آخر تحديث: منذ 17 من الدقائق
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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«الفخذ» يغيب دي ماريا

باريس - أ ف ب: يواجه الجناح الأرجنتيني لنادي باريس سان جرمان الفرنسي أنخل دي ماريا، احتمال الابتعاد لأسابيع بعد تعرضه لإصابة عضلية في الفخذ الأيسر، خلال مباراة منتخب بلاده مع فنزويلا الثلثاء ضمن تصفيات مونديال 2018، بحسب وسائل إعلام أرجنتينية.

 

ونقل موقع «غول دوت كوم» الإلكتروني عن أعضاء في الجهاز الطبي للمنتخب الذي تعادل (1-1) مع ضيفته فنزويلا، أن اللاعب الذي طلب استبداله في الدقيقة 25، يعاني من «ألم عضلي في الجزء الخلفي من الفخذ الأيسر»، من دون الإشارة إلى مدة غيابه المحتملة.

 

وكتبت صحيفة «أولي» الأرجنتينية أن دي ماريا تعرض لتمزق في فخذه الأيسر، سيبعده عن الملاعب لثلاثة أسابيع على الأقل. وكان الأرجنتيني البالغ من العمر 29 عاماً انضم إلى نادي العاصمة الفرنسية في صيف 2015، وشارك في المباريات الأربع الأولى لناديه هذا الموسم كأساسي، إلا أن مركزه في التشكيلة قد يصبح مهدداً بعد قدوم الفرنسي كيليان مبابي من موناكو بطل الدوري الفرنسي، الذي من المقرر أن يتم تقديمه رسمياً الأربعاء.

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