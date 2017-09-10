الأهلي المصري يبحث عن بداية مثالية

يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش اليوم «الأحد» على ملعب السلام بالقاهرة في المرحلة الأولى من الدوري المصري لكرة القدم، ويسعى الفريق «الأحمر» بقيادة المدير الفني حسام البدري إلى الحفاظ على اللقب للموسم الثالث على التوالي. وكان حامل اللقب دعم صفوفه بعدد من الصفقات، أبرزها المهاجم المغربي وليد أزاروا والجنوب إفريقي باكاماني ماشامبي، فيما أعار قائده وصانع الألعاب المخضرم حسام غالي إلى النصر السعودي، والمهاجم الدولي عمرو جمال إلى بيدفيست الجنوب أفريقي.

ويؤكد المدير الفني للأهلي حسام البدري أن فريقه متحفز لتحقيق انطلاقة قوية في بداية المسابقة، وخصوصاً أن عناصره مكتملة ولا يعاني من أي نقص، مشدداً على أن أزاروا سيحصل على فرصته في المشاركة في التشكيل الأساسي بعد انسجامه مع الفريق لمشاركته في بطولة الأندية العربية وفترة الإعداد، فيما يحتاج ماشامبي إلى وقت أطول قبل الدفع به في المباريات لتوقيعه رسمياً لـ«القلعة الحمراء» قبل أيام. وتقام مباريات الدوري المصري من دون حضور الجماهير لعدم اتفاق أندية المسابقة والاتحاد المحلي وجهات الأمن على آلية لتنظيم المباريات، ما دفع مدرب الأهلي وعدد من مسؤولي الأندية إلى مطالبة الجهات المعنية بحلول عاجلة للأزمة التي تعود لأعوام.

كانت الجولة الأولى بالدوري المصري انطلقت بفوز كبير لفريق المقاولين العرب على الوافد الجديد للمسابقة الرجاء (3 - صفر)، فيما تعادل الداخلية مع بتروجيت (1-1)، ويلتقي في الجولة ذاتها اليوم أيضاً الأسيوطي مع مصر للمقاصة، والمصري البورسعيدي مع وادي دجلة.

على صعيد متصل، أصدر الاتحاد المصري (الجبلاية) بياناً رسمياً (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أكد فيه أن قراره بمشاركة ثلاثة لاعبين أجانب فقط في تشكيل أي فريق بمباريات الدوري المحلي اعتمد بموافقة أندية المسابقة.