انطلاقة مثالية لبرشلونة في سباق الدوري الإسباني

سجل ليونيل ميسي ثلاثة أهداف ليقود برشلونة إلى الفوز على إسبانيول في ديربي قمة المدينة ويحقق انتصاره الثالث على التوالي ويعزز تصدره لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما تعثر ريال مدريد حامل اللقب وتعادل مع ضيفه ليفانتي.

حقق نادي برشلونة بقيادة الملهم ليونيل ميسي بداية مثالية بجميع المقاييس في الدوري المحلي حتى الآن، على الرغم من الأزمة الإدارية التي يتخبط فيها الفريق بعد رحيل النجم البرازيلي نيمار والمطالبة برحيل رئيسه جوزيه ماريا بارتوميو. فقد استهل الفريق الكاتالوني مشواره محليا بثلاثة انتصارات كان آخرها الفوز الساحق على جاره إسبانيول بخماسية نظيفة في دربي المدينة بفضل ثلاثية هي الثامنة والثلاثون لميسي في صفوف فريقه، كما أن الفريق حافظ على نظافة شباكه في هذه المباريات الثلاث.

والأهم من ذلك انه استغل تعثر منافسه الرئيسي ريال مدريد في مباراتين تواليا ليبتعد عنه بفارق 4 نقاط.

لم يكن أشد أنصار برشلونة تفاؤلا يتوقع أن يحقق فريقهم هذه الانطلاقة القوية ولا سيما بعد سقوطه المدوي في كأس السوبر الإسبانية أمام ريال مدريد بالذات 1-5 في مجموع المباراتين، بالإضافة إلى فشله في إتمام صفقة البرازيلي فيليبي كوتينيو من ليفربول وبدرجة أقل الإيطالي ماركو فيراتي من باريس سان جرمان. لكن ميسي حمل الفريق على عاتقه في المباريات الثلاث ولا سيما في غياب النجم الأوروغواياني لويس سواريز عن المباراتين الأوليين وسجل خمسة أهداف يتصدر بها ترتيب الهدافين.

كما بات ميسي أفضل هداف في تاريخ مباريات الدربي إذ رفع رصيده إلى 18 هدفا في مرمى إسبانيول. ولم يكن ميسي المتألق الوحيد في صفوف برشلونة، بل سجل القادمان الجديدان الظهير الأيمن البرتغالي نلسون سيميدو والفرنسي عثمان ديمبلي نقاطا أيضا في المباراة ضد إسبانيول بالإضافة إلى الكرواتي إيفان راكيتيتش.

وقال ديمبلي الذي نجح في أول تمريرة حاسمة في باكورة مبارياته مع فريقه الجديد المنتقل إليه حديثا من بوروسيا دورتموند والتي جاء منها هدف سواريز “شعرت بأني في حالة جيدة لدى مشاركتي في اللعب بملعب رائع وجمهور أروع. إنه فوز رائع”.

وصف أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، مهاجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي باللاعب العظيم بعد تسجيله لهاتريك في مباراة فريقه أمام إسبانيول.

وفي مؤتمر صحافي، قال فالفيردي “ميسي لاعب عظيم، سجل ثلاثة أهداف وكل يوم يفاجئنا أكثر، إنه مبهر”. وعن الوافد الجديد الفرنسي عثمان ديمبلي، قال فالفيردي “ديمبلي قدم مباراة رائعة وصنع هدفا للفريق، لديه ثقة كبيرة بإمكانياته ونحن نثق به، بالتأكيد الهدف الذي صنعه سيدعمه نفسيا كذلك”.

5 أرقام لميسي بعد "الهاتريك" في شباك إسبانيول برشلونة (إسبانيا) – حقق ليونيل ميسي المحترف في برشلونة 5 أرقام بعد تسجيله لهاتريك في مباراة برشلونة أمام إسبانيول بديربي مقاطعة كاتالونيا. - نجح ليونيل ميسي نجم نجوم برشلونة في تسجيل الهاتريك رقم 42 في مسيرته خلال مباراة إسبانيول بواقع 38 مع برشلونة، و4 مع منتخب الأرجنتين. - بات ميسي يملك 18 هدفا في ديربي كاتالونيا، ليصبح بذلك أفضل هداف. - قلص ميسي الفارق مع كريستيانو رونالدو، وأصبح يملك 27 هاتريك في تاريخ “الليغا”، بينما يملك اللاعب البرتغالي 32 هاتريك. - رفع ليونيل ميسي رصيده من الأهداف في مرمى فريق إسبانيول إلى 20 هدفا، ليصبح سادس أكثر فريق قبولا للأهداف، حيث يحتل إشبيلية الصدارة برصيد 29 هدفا، تلقتها شباك الفريق الأندلسي من اللاعب. - ميسي على بعد 11 هدفا ليعادل جيرد مولر كهدّاف تاريخي للدوريات الأوروبية، حيث سجل النجم الأرجنتيني 354 هدفا، في حين سجل مولر 365 هدفا.

ولا شك أن برشلونة سيواجه امتحانات أصعب من تلك التي لقيها حتى الآن في مواجهة بيتيس وألافيس وإسبانيول في مطلع الموسم المحلي، ولا سيما مباراته المقبلة ضد يوفنتوس الإيطالي في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء. ودأب الفريقان على المواجهة في المسابقة القارية في الآونة الأخيرة، حيث حسم برشلونة موقعة النهائي عام 2015، قبل أن يثأر منه يوفنتوس الموسم الفائت وقبل أن يخسر النهائي الثاني له هذه المرة أمام ريال مدريد.

أكد لاعب الوسط المخضرم أندريس إنييستا أنه لم يتوصل بعدُ إلى اتفاق بشأن تمديد تعاقده مع فريقه برشلونة الإسباني، ولم يستبعد الرحيل عن النادي في نهاية الموسم إذا لم تصل المفاوضات الجارية إلى النهاية التي يتمناها.

وكان جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة قال الأسبوع الماضي إنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع إنييستا بشأن تجديد عقده، ولكن اللاعب البالغ من العمر 33 عاما دحض ذلك في حديثه لوسائل الإعلام الأربعاء الماضي. وقال إنييستا في حديث لوسائل الإعلام عقب الفوز الكاسح لبرشلونة على ضيفه إسبانيول “هناك سوء فهم، الكلمات المستخدمة لم تكن دقيقة لقد قلت الحقيقة، سواء بقيت في برشلونة أم لا سأظل أكن الحب والاحترام لهذا النادي”.

وأوضح إنييستا “عندما يكون هناك اتفاق مبدئي فيفهم من ذلك أن الأمور كلها قد حسمت ولكن هذا لم يحدث”. وأضاف “أجري محادثات منذ فترة، ولكن الأمور كما هي، هدفي الوحيد هو بذل قصارى جهدي وأن أفوز بكل الألقاب مع النادي”. وأشار “لا أعرف متى سأتخذ قراري، لا أفكر في هذا الشأن، سيتخذ عقلي وقلبي وكل جسدي القرار”. وختم إنييستا بالقول “هذا بيتي ولكن الوضع يبقى على ما هو عليه، سنرى ما سيحدث، عندما يحدث جديد سيعلم الجميع به”.

ويتميز إنييستا بأنه أحد أفضل نجوم برشلونة على مدار تاريخ النادي كما يحظى بمكانة خاصة مع زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي في قلوب الجماهير. ورغم هذا، جاء رحيل تشافي هيرنانديز عن صفوف الفريق وتراجع دور إنييستا في الناحية الهجومية لبرشلونة تحت قيادة المدرب لويس إنريكي المدير الفني السابق للفريق خلال المواسم الثلاثة الماضية وكذلك الخلافات مع إدارة النادي برئاسة بارتوميو كلها أسباب دفعت إنييستا إلى التفكير في مسألة البقاء ببرشلونة حتى نهاية مسيرته الكروية.

من ناحية أخرى حقق جيرارد بيكيه، لاعب نادي برشلونة، رقما قياسيا جديدا، في مباراة السبت، أمام إسبانيول، في إطار الجولة الثالثة من عمر الدوري الإسباني. ووصل بيكيه إلى الهدف الخامس في 21 مباراة لعبها أمام إسبانيول في ديربي كاتالونيا، ليصبح فريق الببغاوات هو أكثر الأندية التي سجل فيها مدافع البلوغرانا.

وأحرز بيكيه الهدف الرابع برأسه، في المباراة التي انتهت بانتصار النادي الكاتالوني بخماسية.