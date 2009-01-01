ميسي يقود برشلونة للثأر من يوفنتوس

برشلونة - أ ف ب - رد برشلونة الإسباني الصاع لضيفه يوفنتوس الإيطالي وصيف البطل بالفوز عليه (3-صفر)، في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ففي المجموعة الرابعة وعلى ملعب «كامب نو»، ثأر برشلونة لخروجه الموسم من الدور ربع النهائي للمسابقة القارية على يد يوفنتوس بالخسارة أمامه ذهاباً (صفر-3)، ثم التعادل إياباً (صفر-صفر)، وذلك بفضل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل ثنائية (45 و69)، وكان أيضاً سبباً في الهدف الآخر الذي سجله الكرواتي إيفان راكيتيتش (56).

خاض الفريقان مباراتهما الأولى في المسابقة القارية في وضع مشابه إلى حد ما، إذ خسر كل منهما ركيزة أساسية في تشكيلته، بعد رحيل النجم البرازيلي نيمار عن برشلونة وانتقاله إلى باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، ونجم الدفاع ليوناردو بونوتشي من يوفنتوس إلى الغريم ميلان. وعلة رغم حجم هذين اللاعبين وتأثيرهما على أسلوب لعب الفريقين، كانت البداية مثالية بالنسبة لهما في الدوري المحلي، إذ فاز كل منهما بمبارياته الثلاث الأولى بفضل تألق الأرجنتينيين ميسي وباولو ديبالا، إذ سجل كل منهما خمسة أهداف لبرشلونة ويوفنتوس على التوالي، لكن ديبالا لم يقدم شيئاً يذكر في لقاء الثلثاء خلافاً لمواطنه الذي فك عقدته أمام الحارس جانلويجي بوفون، بعد أن فشل سابقاً في الوصول إلى شباكه في ثلاث مواجهات بينهما. وخلافاً لبرشلونة الذي لم يظهر متأثراً برحيل نيمار، عانى يوفنتوس دفاعياً لاسيما في ظل غياب جورجيو كييليني للإصابة، ما دفعه إلى إشراك المغربي مهدي بنعطية بجانب أندريا بارزالي.

وفي مباراة ثانية، حقق بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في المواسم الخمسة الماضية فوزاً سهلاً على ضيفه أندرلخت البلجيكي بثلاثة أهداف للبولندي روبرت ليفاندوفسكي (12 من ركلة جزاء)، والإسباني تياغو ألكانتارا (65) وجوشوا كيميتش (90).