الأهلي والترجي في موقعة أفريقية نارية

يلتقي الأهلي المصري مع ضيفه الترجي التونسي اليوم (السبت) على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية الساحلية في ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، ويسعى الفريق «الأحمر» إلى الفوز بنتيجة جيدة قبل مواجهة الإياب بعد أسبوع على أرض الترجي في ملعب «الأولمبي» برادس. واحتل بطل الدوري المصري المركز الثاني في المجموعة الرابعة بالدور التمهيدي من البطولة القارية، فيما تصدر الترجي المجموعة الثالثة. ويعول المدير الفني للأهلي حسام البدري في التشكيلة الأساسية على شريف إكرامي في حراسة المرمي، وسعد سمير ورامي ربيعة وأحمد فتحي والتونسي علي معلول في الدفاع، وحسام عاشور وعمرو السولية وعبدالله السعيد وصالح جمعة في الوسط، والمغربي وليد أزارو والنيجيري جونيو أغايي في الهجوم، واستبعد لاعب الوسط ميدو جابر للإصابة، فيما يحتفظ البدري بعدد من الأوراق الرابحة على مقاعد البدلاء أبرزهم المهاجم المخضرم عماد متعب، وشدد مدرب الأهلي على أن فريقه يسعى لاستغلال الحضور الجماهيري وعامل الأرض لتحقيق فوز كبير يسهل مهمته في لقاء الإياب، متوقعاً قوة المنافس واللجوء للأسلوب الدفاعي لتفادي الهزيمة.

من جهته، قال المدير الفني للترجي فوزي البنزرتي أن فريقه جاهز لمواجهة الأهلي، مشدداً على أن بطل الدوري المصري فريق كبير لكنه يثق في قدرات لاعبيه الذين طالبهم باللعب من دون ضغوط، مشيراً إلى أنه يتعامل مع مواجهتي الذهاب والإياب على أنهما مباراة واحدة فاصلة يتطلع للفوز بهما للتأهل إلى نصف النهائي. وفي بقية مباريات الدور ربع النهائي بدوري الأبطال الأفريقي، يحل اتحاد العاصمة (بطل الجزائر) ضيفاً على فيروفيارو الموزمبيقي اليوم (السبت)، كما يلتقي صن داونز الجنوب أفريقي مع ضيفه الوداد البيضاوي المغربي غداً (الأحد).