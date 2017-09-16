الأهلي والنصر في «كلاسيكو» مثير

يشهد ملعب «الجوهرة المشعة» في مدينة جدة السعودية «كلاسيكو» نارياً، عندما يلاقي الأهلي نظيره النصر لحساب الجولة الثالثة بدوري جميل للمحترفين، وتحمل المباراة الطابع الثأري إلى حد كبير من لاعبي الأهلي، إذ سقط الأخير ذهاباً وإياباً في الموسم الماضي بالدوري أمام النصر بنتيجة (1-0) (2-0) على الترتيب، وهو مالا ترغب كتيبة الأهلي في تكراره.

ويسعى لاعبو الأهلي لتحقيق الفوز من أجل تعويض الجماهير عن الخروج من بطولة دوري أبطال آسيا، إذ ودع الفريق المسابقة بعد التعادل مع بيروزي الإيراني (2-2)، والخسارة (3-1)، ويعول الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب الفريق على السوري عمر السومة، هداف دوري المحترفين في المواسم الثلاثة السابقة، إلى جانب زملائه للتغلب على النصر.

واستفاد الأهلي من قرار الاتحاد السعودي بزيادة عدد المحترفين إلى ستة أجانب، إذ دعم فريقه بخدمات أبوابونا، وليوناردو دي سوزا، وكلاديمير دي سوزا إلى جانب فيتفا، والسومة، وشيفو، ويحتل الأهلي المركز السادس في ترتيب جدول المسابقة، برصيد ثلاث نقاط حصدها من فوز وهزيمة في أول جولتين.

أما النصر فلن يفرط في فرصة استمرار تفوقه على الأهلي وتحقيق الفوز للمرة الثالثة على التوالي، ويرغب لاعبو النصر في العودة إلى طريق الانتصارات بعد تعادلهم إيجابياً مع الاتفاق بهدفين لكل فريق، وظهر الفريق بمستوى جيد للغاية بقيادة المدرب ريكاردو غوميز، إذ احتل المركز الرابع في ترتيب سلم الدوري برصيد أربع نقاط، ويعتمد غوميز بشكل كبير على المهاجم محمد السهلاوي، الذي شارك في أول جولتين بالبطولة، سجل خلالهما هدفين.

وتمكنت إدارة الفريق أيضاً من تدعيم صفوفها بشكل جيد خلال الميركاتو الصيفي الماضي، إذ تعاقدت مع ويليام جيبور، وسعد لكرو، وحسام غالي، ومحمد فوزير، وليوناردو بيريرا مع الإبقاء على برونو أوفيني، ويحاول النصر تقليص التفوق التاريخي للأهلي في دوري المحترفين، إذ حقق الفوز في خمس مواجهات مقابل سبعة انتصارات للأهلي.