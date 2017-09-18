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برشلونة في مهمة سهلة ... والريال يستعيد رونالدو
مدريد - أ ف ب: يأمل برشلونة بمواصلة بدايته الجيدة هذا الموسم عندما يستضيف آيبار اليوم (الثلثاء)، في المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، في حين يستقبل ريال مدريد ضيفه بيتيس غداً (الأربعاء) بصفوف كاملة مع عودة نجمه وهدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو، وحقق العملاق الكاتالوني بداية موسم مثالية من خلال تحقيق أربعة انتصارات متتالية في المراحل الأربع الأولى، ويبدو في الطريق إلى انتصار خامس، والتغريد منفرداً في الصدارة على حساب آيبار الـ13 (6 نقاط).
وحقق برشلونة المتخمة صفوفه بالنجوم العالميين السبت فوزاً صعباً على مضيفه خيتافي (2-1)، لكنه خسر في الوقت ذاته جهود لاعبه الجديد الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي أصيب في أحد أوتار فخذه، ولن يستطيع اللعب في الشهرين المقبلين قبل كانون الثاني (يناير)، وكان برشلونة ضم ديمبيلي الصيف الماضي من بوروسيا دورتموند الألماني في صفقة قياسية، هي ثالث أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم (102 مليون + 42 مليون يورو كمكافآت)، بهدف سد الفراغ الذي خلفه رحيل البرازيلي نيمار إلى باريس سان جرمان الفرنسي في أعلى الصفقات (222 مليون يورو).
في المقابل، يستعيد ريال مدريد خدمات هدافه البرتغالي رونالدو، أفضل لاعب في العالم 4 مرات آخرها في العامين الماضيين، وأفضل لاعب في أوروبا للموسم الفائت، العائد من الإيقاف لخمس مباريات، بسبب دفعه حكم المباراة في ذهاب الكأس السوبر المحلية ضد برشلونة، وظهر رونالدو في ظهوره البسيط خلال شهر الإيقاف متعطشاً للعب وتسجيل الأهداف، وقد تجلى ذلك بتسجيله ثنائية في مرمى أبويل نيقوسيا القبرصي (3-صفر) الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، ويرى المدرب الفرنسي للفريق الملكي زين الدين زيدان أن هذه الاستراحة «الإجبارية» للنجم البرتغالي قد تكون «شراً لفعل خير» في بداية موسم غير مستقرة للفريق، إذ ستسمح للاعب بأن يكون أكثر نشاطاً في الربيع على غرار الموسم الماضي، واعتبر زيدان «شيئاً فشيئاً، ترتفع قدرته في محاولة للمحافظة على مستواه عند هذا الحد، ثم الاستمرار بنفس المستوى حتى نهاية الموسم».
وعلى رغم غياب رونالدو، ترك ريال مدريد انطباعاً جيداً خلال فوزه على مضيفه ريال سوسييداد (3-1)، لكن بوجوده سيحاول تخطي إنجاز سانتوس ونجمه بيليه (1961-1963) من خلال تسجيل هدف على الأقل في 74 مباراة رسمية متتالية بعد أن عادل هذه السلسلة (الأحد) (73 مباراة).
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