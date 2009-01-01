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الزمالك: لم نحسم بقاء «شيكابالا» مع الرائد
كشف المدرب العام لفريق الزمالك المصري طارق يحيى أن ناديه لم يحسم بيع عقد صانع الألعاب الدولي محمود عبدالرازق «شيكابالا» إلى نادي الرائد السعودي بشكل نهائي، مشدداً على أن اللاعب سيستكمل إعارته للنادي السعودي إلى نهاية الموسم الحالي، وبعدها سيحسم الجهاز الفني الحالي للزمالك بقيادة المونتينيغري نيبوشا موقفه.
مشيراً إلى أن نيبوشا يتحدث جيداً عن «شيكابالا»، وسعيد بعودته إلى صفوف المنتخب المصري بعد فترة غياب طويلة، وإحرازه هدف منتخب «الفراعنة» في شباك المنتخب الغاني في المباراة الأخيرة بتصفيات كأس العالم، لكن عودة اللاعب إلى تشكيل الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية خلال كانون الثاني (يناير) المقبل صعبة، لوجود أكثر من لاعب في المركز ذاته.
من جهته، أعرب رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عن أسفه لما وصفه بالتطاول وقلة الأدب من بعض المرشحين لخوض سباق انتخابات مجلس إدارة ناديه، مشدداً على ثقته بفوز قائمته على رغم ما تواجهه من حملات للتشكيك في إنجازاتها خلال الدورة الماضية.
وكانت الأجواء التي تسبق انتخابات النادي «الأبيض» اشتعلت بعد قرار اللجنة الأولمبية استبعاد المرشح لمنصب نائب رئيس النادي هاني العتال، ما دفع المنافس الأبرز لمرتضى منصور، أحمد سليمان للتهديد بعدم استكمال الانتخابات، بدوره، هاجم أحمد سليمان رئيس النادي الحالي ومنافسه على كرسي الرئاسة مرتضى منصور، ووصفه «بالهمجي»، لتطاوله على من وصفهم بنجوم ورموز «القلعة البيضاء»، معرباً عن ثقته بقبول طعن العتال على استبعاده من خوض الانتخابات، وفوز قائمته.
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