إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | المزيد | رياضة | رونالدو وبنزيمة يقودان ريال لفوز ساحق
المصنفة ايضاً في: رياضة, منوعات

رونالدو وبنزيمة يقودان ريال لفوز ساحق

آخر تحديث: منذ 24 من الدقائق
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

رونالدو وبنزيمة يقودان ريال لفوز ساحق

نيقوسيا - رويترز - حجز ريال مدريد حامل اللقب مكانه في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما سحق أبويل نيقوسيا 6- صفر بفضل هدفين من كل من كريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو لكنه سيحتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة خلف توتنهام هوتسبير.

 

وأكد كريستيانو رونالدو أكبر انتصار لريال خارج ملعبه في دوري الأبطال بهدفين مع بداية الشوط الثاني، وسجل رونالدو 18 هدفا في دوري الأبطال هذا العام ليعزز رقمه القياسي كما رفع رصيده الإجمالي إلى 113 هدفا في البطولة، وكان فريق المدرب زين الدين زيدان، الذي يعاني من عدم ثبات مستواه في الدوري الاسباني هذا الموسم، متفوقا بالفعل بفضل أهداف لوكا مودريتش وناتشو وثنائية كريم بنزيمة في الشوط الأول، وسيتنافس أبويل مع دورتموند على المركز الثالث المؤهل للدوري الأوروبي إذ يملك كل منهما نقطتين.

 

وقال زيدان «لا يمكن أن نفعل أي شيء الآن إزاء إنهاء المجموعة في المركز الثاني، الفرق الأخرى لن ترغب في مواجهتنا في الدور التالي وسنبذل قصارى جهدنا للتأهل (من دور الـ16)»، وأضاف: «كانت مباراة جيدة من الفريق بأكمله، سجلنا أهدافا أمام منافس جيد وهو ما منح اللاعبين الذين لا يشاركون كثيرا فرصة اللعب لعدة دقائق»، وافتتح مودريتش التسجيل في الدقيقة 22، وضاعف بنزيمة النتيجة في الدقيقة 39، وفي الدقيقة 41 أصبحت النتيجة 3- صفر لمصلحة ريال عندما سجل ناتشو، وهز ريال الشباك مرة أخرى عن طريق بنزيمة بعد هجمة مرتدة سريعة في نهاية الشوط الأول، ووضع رونالدو اسمه أخيرا في لوحة النتائج محرزا هدفه 112 في دوري الأبطال في الدقيقة 48، وسجل مجددا في الدقيقة 54.

قرّاء العنكبوت يتصفّحون الآن

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)