رونالدو وبنزيمة يقودان ريال لفوز ساحق

نيقوسيا - رويترز - حجز ريال مدريد حامل اللقب مكانه في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما سحق أبويل نيقوسيا 6- صفر بفضل هدفين من كل من كريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو لكنه سيحتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة خلف توتنهام هوتسبير.

وأكد كريستيانو رونالدو أكبر انتصار لريال خارج ملعبه في دوري الأبطال بهدفين مع بداية الشوط الثاني، وسجل رونالدو 18 هدفا في دوري الأبطال هذا العام ليعزز رقمه القياسي كما رفع رصيده الإجمالي إلى 113 هدفا في البطولة، وكان فريق المدرب زين الدين زيدان، الذي يعاني من عدم ثبات مستواه في الدوري الاسباني هذا الموسم، متفوقا بالفعل بفضل أهداف لوكا مودريتش وناتشو وثنائية كريم بنزيمة في الشوط الأول، وسيتنافس أبويل مع دورتموند على المركز الثالث المؤهل للدوري الأوروبي إذ يملك كل منهما نقطتين.

وقال زيدان «لا يمكن أن نفعل أي شيء الآن إزاء إنهاء المجموعة في المركز الثاني، الفرق الأخرى لن ترغب في مواجهتنا في الدور التالي وسنبذل قصارى جهدنا للتأهل (من دور الـ16)»، وأضاف: «كانت مباراة جيدة من الفريق بأكمله، سجلنا أهدافا أمام منافس جيد وهو ما منح اللاعبين الذين لا يشاركون كثيرا فرصة اللعب لعدة دقائق»، وافتتح مودريتش التسجيل في الدقيقة 22، وضاعف بنزيمة النتيجة في الدقيقة 39، وفي الدقيقة 41 أصبحت النتيجة 3- صفر لمصلحة ريال عندما سجل ناتشو، وهز ريال الشباك مرة أخرى عن طريق بنزيمة بعد هجمة مرتدة سريعة في نهاية الشوط الأول، ووضع رونالدو اسمه أخيرا في لوحة النتائج محرزا هدفه 112 في دوري الأبطال في الدقيقة 48، وسجل مجددا في الدقيقة 54.