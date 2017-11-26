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المصنفة ايضاً في: رياضة, منوعات

رئيس الزمالك: حاولوا قتل ابني.. ونائبي «بلطجي»

آخر تحديث: منذ 47 من الدقائق
المصدر: صحيفة الحياة اللندنية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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رئيس الزمالك: حاولوا قتل ابني.. ونائبي «بلطجي»

رهن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور استمراره في منصبه بإقصاء نائبه هاني العتال الفائز في الانتخابات الأخيرة لاختيار مجلس جديد للإدارة، وقال في تصريحات تلفزيونية: «إما أنا أو العتال؟ ولن أجلس على مائدة مجلس الإدارة مع مزوّر وبلطجي». مشدداً على أنه يرفض أي عضو من القائمة المنافسة لتجنب المشاكل، معرباً عن تمسكه بجميع أعضاء قائمته.

 

وأشار إلى أن نجله أحمد مرتضى، الذي خسر في الانتخابات، لم يوزع المال للحصول على الأصوات، وسيواصل عمله متطوعاً في خدمة النادي، متهماً أعضاء قائمة منافسه أحمد سليمان بتسهيل مهمة دخول عدد من أفراد رابطة التراس «وايت نايتس» مدججين بالسلاح الأبيض لمحاولة قتل نجله.

 

من جانب آخر، يلتقي الزمالك مع مصر المقاصة اليوم (الإثنين) على ملعب القاهرة الدولي في الجولة الـ11 بالدوري المصري لكرة القدم، ويسعى الفريق «الأبيض» بقيادة المدير الفني نيبوشا إلى الاستمرار في تحقيق الانتصارات، بعد فوزه في المواجهات الثلاث الأخيرة على حساب وادي دجلة وبتروجيت والنصر، وارتقى الزمالك إلى المركز الثالث برصيد 18 نقطة، فيما يسعى وصيف بطل النسخة الأخيرة من المسابقة مصر المقاصة إلى تعديل موقعه في جدول المسابقة، بعد تراجعه إلى المركز الـ 13 برصيد تسع نقاط.

المصدر: صحيفة الحياة اللندنية

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