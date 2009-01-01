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ميلانو يقيل مونتيلا
ميلانو - رويترز: أقال نادي ميلانو المنافس في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم مدربه فينشنزو مونتيلا أمس (الاثنين) وعين على الفور لاعب الوسط السابق جينارو جاتوسو بدلا منه، وتمت إقالة مونتيلا بعد يوم واحد من تعادله سلبيا على أرضه أمام تورينو وهو ما ترك ميلانو، الذي انفق أكثر من 200 مليون يورو (239 مليون دولار) عقب نهاية الموسم الماضي، في المركز السابع بدوري الدرجة الأولى برصيد 20 نقطة من 14 مباراة وبفارق 18 نقطة خلف نابولي المتصدر.
وبات جاتوسو الذي يشتهر بروحه القتالية والفائز بكأس العالم 2006 مع ايطاليا، سادس مدرب لميلانو منذ إقالة ماسيمليانو اليجري في كانون الثاني (يناير) 2014، وتولى مونتيلا المسؤولية منذ بداية الموسم الماضي وقاد ميلانو، بطل ايطاليا 18 مرة، لإنهاء الدوري في المركز السادس بجدول الترتيب.
وبات مونتيلا أول مدرب يرحل عن الفريق منذ بيع رئيس الوزراء الايطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني النادي لكونسورتيوم بقيادة صينية في صفقة بلغت قيمتها 740 مليون يورو في نيسان (أبريل) الماضي.
وذكر ميلانو في بيان: «نود أن نعبر عن خالص شكرنا للسيد مونتيلا وطاقمه على جهودهم وعملهم الجاد والكياسة المهنية التي تمتعوا بها».
وأمضي جاتوسو (39 عاما) 12 موسما مع ميلانو كلاعب وفاز بلقبين لدوري الدرجة الأولى الايطالي إضافة للقبين لدوري الأبطال ولقب لكأس العالم للأندية ويعرف عنه أنه أحد أقوى اللاعبين في ايطاليا، وتباينت مسيرته كمدرب إلا أنها لم تكن سيئة.
وبدأ جاتوسو مشواره كمدرب مع فريق سيون السويسري في عام 2013 لكنه أقيل عقب ثلاثة أشهر ليتعاقد مع باليرمو المنافس في دوري الدرجة الثانية الايطالي الذي أقاله عقب ست مباريات، وفي عام 2014، جرب جاتوسو حظه مع أوفي كريت اليوناني الذي كان يعاني من مشكلات مالية وكان وفقا لجاتوسو «يعاني لإطعام لاعبيه».
وفاز ميلانو، بطل أوروبا سبع مرات، بأول ست مباريات رسمية هذا الموسم لكنه افتقد للحماسة سريعا وكانت مباراة أول من أمس الرابعة له على التوالي على أرضه في الدوري من دون أن يسجل أي هدف.
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