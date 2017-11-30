- السيسي يُلزم رئيس الأركان تطهير سيناء بـ «كل القوة الغاشمة» خلال 3 أشهر
- جاريث بيل يعود لتشكيلة ريال مدريد
- جمهورية عمل لا تريث
- من قوة القلق الى قوة الأمل
- قرار دولي بـ«تفكيك متدرّج» لميليشيات المنطقة؟
- الوضع الإقتصادي ينتظر «الخروج من النفق»
- «داعش» خطّطت لـ«الكازينو» وضربت في سيناء
- نضجت التسوية... بعض بنودها علني والآخر سرّي
- ملاحقة عملاء إسرائيل في لبنان: إخفاق مهني... أمنياً وإعلامياً
- ميقاتي معايداً بذكرى المولد: ليلهم الله المسؤلين التعاضد لترسيخ الاستقرار
- سعيد يردّ على الرئيس عون
- مئات البنود تنتظر فهل آن أوان تحرك السلطتين التنفيذية والتشريعية؟
- أخبار وأسرار لبنانية
- الإعلام العربي ورهانات التغيير في ظلّ التحوّلات
- توقعات الأبراج ليوم November 30, 2017
- الأمير معتب أهم معتقلي ريتز خارج السجن والثمن...
- لحظة تاريخية في أستراليا: تشريع زواج المثليين
- 40% من الأستراليين لديهم شعور سلبي إزاء المسلمين
- أستراليا: %71 من دخل العائلات يصرف لتغطية تكاليف الايجار
- وصول جثمان الراحلة شادية ملفوفاً بالعلم المصري إلى مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة
- وصول الدفعة الأولى من مجلس علماء إندونيسيا الى استراليا
- أستراليا: جمعية ليفربول الإسلامية تهنئ المسلمين بإطلالة شهر ربيع الأول
- أستراليا: موظف يستخدم كيس مقرمشات ليتهرب من العمل.. استخدم اختراعاً يعود لـ180 عاماً لخداع تكنولوجيا التتبع
- يمكنه ضرب كل أميركا.. "لم يكن كسابقه من الصواريخ".. تفاصيل تجربة كوريا الشمالية الصاروخية التي "حققت حلمها التاريخي"
- السنيورة ليس متآمرا.. لكن الحريري عاتب عليه بشدة
جاريث بيل يعود لتشكيلة ريال مدريد
مدريد - رويترز - عاد جاريث بيل إلى تشكيلة ريال مدريد بعد غياب بسبب الإصابة وأسهم في تسجيل هدفين ليتأهل فريقه إلى دور الـ16 في كأس ملك إسبانيا لكرة القدم على رغم التعادل (2-2) مع فوينلابرادا المنتمي لدوري الدرجة الثالثة، وتفوق «ريال» (4-2) في مجموع مباراتي دور 32 لكن عودة بيل كانت من الأمور الإيجابية القليلة لريال صاحب الأرض في استاد سانتياجو برنابيو بعدما كان حامل لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في خطر الوصول إلى الوقت الإضافي، وتقدم لويس ميا لاعب وسط فوينلابرادا بهدف مفاجئ في الدقيقة 25 من طريق تسديدة قوية خدعت الحارس كيلور نافاس.
واعتمد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على العديد من لاعبي الصف الثاني، كما فعل في لقاء الذهاب عندما فاز (2-صفر)، لكن فوينلابرادا كاد أن يدرك التعادل في مجموع المباراتين من طريق ضربة رأس من المدافع كاتا دياز في الشوط الثاني.
ومنح بيل الدفعة المطلوبة لريال بعدما شارك كبديل بعد غياب 63 يوماً بسبب الإصابة أكثر من مرة، واستحوذ بيل على الكرة بعد المشاركة وأرسل كرة عرضية متقنة حولها المهاجم بورخا مايورال إلى هدف التعادل (1-1) في الدقيقة 63، وأسهم بيل أيضاً في الهدف الثاني لريال، إذ دخل منطقة الجزاء قبل أن تصل الكرة إلى مايورال ويسجل هدف التقدم لأصحاب الأرض، وعلى رغم ذلك قاتل فوينلابرادا وأدرك ألفارو بورتيا التعادل بعد ارتباك دفاعي في ريال مدريد في الدقيقة 89.
قرّاء العنكبوت يتصفّحون الآن
-
واشنطن: نظام كوريا الشمالية سيدمر بالكامل إذا ...الكاتب:
-
السيسي يُلزم رئيس الأركان تطهير سيناء بـ ...الكاتب:
-
جاريث بيل يعود لتشكيلة ريال مدريد ...الكاتب:
-
جمهورية عمل لا تريث ...الكاتب:
-
من قوة القلق الى قوة الأمل ...الكاتب:
-
قرار دولي بـ«تفكيك متدرّج» لميليشيات المنطقة؟ ...الكاتب:
-
الوضع الإقتصادي ينتظر «الخروج من النفق» ...الكاتب:
-
«داعش» خطّطت لـ«الكازينو» وضربت في سيناء ...الكاتب:
-
نضجت التسوية... بعض بنودها علني والآخر سرّي ...الكاتب:
-
ملاحقة عملاء إسرائيل في لبنان: إخفاق مهني... ...الكاتب:
-
ميقاتي معايداً بذكرى المولد: ليلهم الله المسؤلين ...الكاتب:
-
سعيد يردّ على الرئيس عون ...الكاتب:
-
مئات البنود تنتظر فهل آن أوان ...الكاتب:
-
أخبار وأسرار لبنانية ...الكاتب:
-
الإعلام العربي ورهانات التغيير في ظلّ التحوّلات ...الكاتب:
-
توقعات الأبراج ليوم November 30, 2017 ...الكاتب:
-
الأمير معتب أهم معتقلي ريتز خارج السجن ...الكاتب:
-
لحظة تاريخية في أستراليا: تشريع زواج المثليين ...الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- جاريث بيل يعود لتشكيلة ريال مدريد
- الزمالك ينفي التخلي عن نيبوشا
- ميلانو يقيل مونتيلا
- رئيس الزمالك: حاولوا قتل ابني.. ونائبي «بلطجي»
- كونتي: كورتوا بين الأفضل في العالم
- الهلال يتحدى أوراوا وجماهيره
- غريزمان يرد الجميل لسيميوني
- رونالدو وبنزيمة يقودان ريال لفوز ساحق
- الزمالك: لم نحسم بقاء «شيكابالا» مع الرائد
- إبراهيموفيتش: هدفنا تحقيق الألقاب
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)