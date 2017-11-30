جاريث بيل يعود لتشكيلة ريال مدريد

مدريد - رويترز - عاد جاريث بيل إلى تشكيلة ريال مدريد بعد غياب بسبب الإصابة وأسهم في تسجيل هدفين ليتأهل فريقه إلى دور الـ16 في كأس ملك إسبانيا لكرة القدم على رغم التعادل (2-2) مع فوينلابرادا المنتمي لدوري الدرجة الثالثة، وتفوق «ريال» (4-2) في مجموع مباراتي دور 32 لكن عودة بيل كانت من الأمور الإيجابية القليلة لريال صاحب الأرض في استاد سانتياجو برنابيو بعدما كان حامل لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في خطر الوصول إلى الوقت الإضافي، وتقدم لويس ميا لاعب وسط فوينلابرادا بهدف مفاجئ في الدقيقة 25 من طريق تسديدة قوية خدعت الحارس كيلور نافاس.

واعتمد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على العديد من لاعبي الصف الثاني، كما فعل في لقاء الذهاب عندما فاز (2-صفر)، لكن فوينلابرادا كاد أن يدرك التعادل في مجموع المباراتين من طريق ضربة رأس من المدافع كاتا دياز في الشوط الثاني.

ومنح بيل الدفعة المطلوبة لريال بعدما شارك كبديل بعد غياب 63 يوماً بسبب الإصابة أكثر من مرة، واستحوذ بيل على الكرة بعد المشاركة وأرسل كرة عرضية متقنة حولها المهاجم بورخا مايورال إلى هدف التعادل (1-1) في الدقيقة 63، وأسهم بيل أيضاً في الهدف الثاني لريال، إذ دخل منطقة الجزاء قبل أن تصل الكرة إلى مايورال ويسجل هدف التقدم لأصحاب الأرض، وعلى رغم ذلك قاتل فوينلابرادا وأدرك ألفارو بورتيا التعادل بعد ارتباك دفاعي في ريال مدريد في الدقيقة 89.