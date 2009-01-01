أرسنال يخسر لاكازيت

لندن - رويترز: سيغيب اللاعب الكسندر لاكازيت، صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ أرسنال، عن مواجهة مانشستر يونايتد غداً (السبت)، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ في الفوز (5-صفر) على هدرسفيلد تاون في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم أول من أمس (الأربعاء).

وأحرز اللاعب الكسندر لاكازيت هدفه السابع في الدوري هذا الموسم، ليمنح فريقه تقدماً مبكراً، لكن مواطنه أوليفييه جيرو شارك بدلاً منه في بداية الشوط الثاني وسجل هدفين.

وقال مدرب أرسنال أرسين فينغر: «لاكازيت لديه مشكلة في الفخذ، وبالتأكيد سيغيب عن مباراة غد السبت».

وكانت الإصابة الأمر المحزن الوحيد لفينغر، الذي شاهد فريقه يحقق فوزه الـ12 على التوالي على أرضه في الدوري الممتاز، وأحرز اللاعب مسعود أوزيل هدفاً وصنع هدفين، وقدم اللاعب الألماني، الذي اعتاد إحباط جماهير أرسنال، أداء رائعاً، وهز اليكسيس سانشيز، الذي مثل زميله مسعود أوزيل ارتبط اسمه بالعديد من التكهنات حول مستقبله مع أرسنال، الشباك أيضاً، وقال مدرب أرسنال أرسين فينغر عن أوزيل، الذي جاءت كل إسهاماته في خلال أربع دقائق: «استعاد حيويته، قدم أداء مذهلاً»، ويحتل أرسنال المركز الرابع، متأخراً بفارق 12 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، وأربع نقاط عن يونايتد صاحب المركز الثاني.

وقال أرسين فينغر: «أردنا الاستفادة من اللعب على أرضنا، وفعلنا ذلك مرة أخرى»، وتابع: «ثلاث نقاط أخرى، وأتمنى أن ندخل مباراة (يونايتد) بثقة كبيرة، وأن نحظى بأسبوع جيد».