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المصنفة ايضاً في: رياضة, منوعات

مليون جنيه غرامة المشاركة في انتخابات الأهلي

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: صحيفة الحياة اللندنية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 116
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مليون جنيه غرامة المشاركة في انتخابات الأهلي

أعلن مدير الكرة بالأهلي سيد عبدالحفيظ تغريم أي لاعب بالفريق الأول لكرة القدم يشارك في انتخابات النادي مليون جنيه، مشدداً على أن ما وصفه بثوابت النادي تمنع خوض اللاعبين معترك الانتخابات، ما قد يؤدي إلى أزمات بينهم والمرشحين، فضلاً عن رغبة الجهاز الفني بقيادة حسام البدري في الحفاظ على تركيز اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة مع إنبي غداً (السبت) في الدوري المصري.

 

ويتنافس الرئيس الحالي محمود طاهر والنجم الأسطوري للكرة المصرية محمود الخطيب على مقعد رئيس مجلس إدارة «القلعة الحمراء»، وستعلن نتيجة الانتخابات اليوم (الجمعة)، إذ استمر فرز أصوات الناخبين حتى الساعات الأخيرة من مساء أمس.

 

من جهته، حذّر رئيس الزمالك مرتضى منصور لاعبيه من استمرار التفريط في النقاط، متوعداً المقصِّرين بعقوبات تصل إلى الاستبعاد خلال فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني (يناير) المقبل، وطالبهم باستعادة الانتصارات والفوز في مواجهة غد أمام الرجاء في الجولة الـ 12 بالدوري المصري.

 

فيما وعد المدير الفني نيبوشا بتحسن النتائج، معرباً عن اندهاشه من الأداء السيئ للاعبين في المباراة الأخيرة، التي شهدت سقوط الفريق «الأبيض» أمام مصر المقاصة (1-3). وكان التدريب الأخير للزمالك شهد غياب لاعب الوسط أحمد مدبولي، لمعاناته من آلام في الحوض، والجناح الأيمن حازم إمام، لإصابته في عضلة السمانة، فيما عاد صانع الألعاب عبدالله جمعة بعد شفائه من إصابة بالعضلة الخلفية.

المصدر: صحيفة الحياة اللندنية

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