تغريم كونتي 8 آلاف جنيه إسترليني

إنكلترا - رويترز: قال الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم أول من أمس (الأربعاء)، إنه عاقب مدرب تشلسي أنطونيو كونتي بغرامة مالية قدرها ثمانية آلاف جنيه إسترليني، عقب طرده خلال مباراة أمام سوانزي سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الشهر الماضي، وطرد الحكم نيل سواربريك المدرب كونتي في الدقيقة 43 من المباراة، التي فاز فيها تشلسي (1-صفر) على ملعب ستامفورد بريدج، واعتذر المدرب الإيطالي لاحقاً عن تصرفه، لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إنه كان غاضباً من إهدار سوانزي الوقت.

وقال الاتحاد الإنكليزي في بيان، إن كونتي أقر بسوء التصرف وتقبَّل العقوبة، ويحل تشلسي، الذي يحتل المركز الثالث في الدوري الممتاز، ضيفا على وست هام يونايتد غداً (السبت)، وأنهى فريق المدرب كونتي حالة الصمت أمام سوانزي في الدقيقة 55، بعد أن تعامل المدافع أنطونيو روديغر بسرعة مع تسديدة نجولو كانتي التي غيرت اتجاهها، فقد طار روديغر في الهواء ليودع الكرة برأسه في الشباك.

وعانى تشلسي أمام المرمى في ما تبقى من اللقاء، بسبب تألق حارس سوانزي أوكاش فابيانسكي، إضافة إلى إضاعة لاعبي الفريق صاحب الأرض مجموعة كبيرة من الفرص كانت ستكفل له إنهاء المباراة وهو فائز بفارق كبير، وقال كونتي إن سوانزي، الذي سدد مرتين فقط على المرمى طوال المباراة، كان يتعمد إهدار الوقت، وهو ما أدى إلى طرده، وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «حاولت إبلاغ ذلك إلى الحكم الرابع ليس مرة واحدة بل مرات عدة»، وتابع: «اعتذر عما حدث لأنني أخطأت، ذهبت إلى الحكام بعد المباراة واعتذرت لهم».