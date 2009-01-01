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المصنفة ايضاً في: رياضة, منوعات

«الفيفا» يوقف جيريرو عاماً

آخر تحديث: منذ 57 من الدقائق
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 85
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«الفيفا» يوقف جيريرو عاماً

زيوريخ - رويترز: قالت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أمس الجمعة، إنها عاقبت قائد منتخب بيرو للعبة باولو جيريرو بالإيقاف عاماً واحداً، بسبب مخالفته لوائح المنشطات، وسقط المهاجم جيريرو (33 عاماً)، الذي يلعب لفلامنغو البرازيلي في اختبار للكشف عن المنشطات، أثبت وجود مادة الكوكايين في عينته بعد مباراة أمام الأرجنتين في تصفيات كأس العالم في بوينس أيرس في الخامس من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

 

ويحظر الإيقاف الذي سيبدأ تنفيذه من الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 قائد منتخب بيرو من خوض أي مباريات محلية أو دولية، ما يعني أنه سيغيب عن نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وقال «الفيفا» في بيان، إن لجنة الانضباط التابعة له وجدت أن جيريرو خالف المادة السادسة من اللوائح الخاصة بمكافحة المنشطات.

 

وتأهلت بيرو لكأس العالم للمرة الأولى منذ ،1982 بعد فوزها في الملحق العالمي على نيوزيلندا من دون مشاركة جيريرو، وبدأ جيريرو، الذي سبق له اللعب لبايرن ميونيخ الألماني، مسيرته الدولية في 2004، وشارك خلالها في 83 مباراة مع منتخب بلاده، محرزاً 32 هدفاً، وقاد منتخب بيرو لاحتلال المركز الثالث في كأس كوبا أميركا في عامي 2011 و2013، وكان هداف الدورتين.

 

كما قاد كورنثيانز البرازيلي للفوز بكأس العالم للأندية، عندما أحرز هدف الفوز في شباك تشلسي الإنكليزي في المباراة النهائية في 2012، وانضم جيريرو إلى فلامنغو في 2015، وتألق في خط الهجوم محرزاً 42 هدفاً.

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